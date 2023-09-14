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مؤشر بورصة طوكيو يفتح على ارتفاع 0.78%

9/14/2023 9:20:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فتح المؤشر نيكاي الياباني في بورصة طوكيو على ارتفاع 0.78 بالمئة إلى 33428.44 نقطة اليوم، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.61 بالمئة إلى 2420.17 نقطة.

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