مؤشر بورصة طوكيو يفتح على ارتفاع 0.78%

مؤشر بورصة طوكيو يفتح على ارتفاع 0.78%
التاريخ
9/14/2023 9:20:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
فتح المؤشر نيكاي الياباني في بورصة طوكيو على ارتفاع 0.78 بالمئة إلى 33428.44 نقطة اليوم، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.61 بالمئة إلى 2420.17 نقطة.
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