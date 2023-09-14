زعيم كوريا الشمالية يزور مصنع طيران في روسيا

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، صباح اليوم، في إطار رحلته إلى روسيا إلى مدينة كومسومولسك-نا-أموري في أقصى الشرق الروسي، لزيارة مصنع للطيران، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

وقالت وكالة «تاس» للأنباء إن «كيم جونغ-أون وصل بالقطار إلى محطة كومسومولسك-نا-أموري للسكك الحديد» لزيارة مصنع للطيران، في حين قالت وكالة إنترفاكس إن هذا المصنع ينتج «معدّات عسكرية ومدنية».