زعيم كوريا الشمالية يزور مصنع طيران في روسيا
التاريخ
9/14/2023 8:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، صباح اليوم، في إطار رحلته إلى روسيا إلى مدينة كومسومولسك-نا-أموري في أقصى الشرق الروسي، لزيارة مصنع للطيران، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.
وقالت وكالة «تاس» للأنباء إن «كيم جونغ-أون وصل بالقطار إلى محطة كومسومولسك-نا-أموري للسكك الحديد» لزيارة مصنع للطيران، في حين قالت وكالة إنترفاكس إن هذا المصنع ينتج «معدّات عسكرية ومدنية».
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