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زعيم كوريا الشمالية يزور مصنع طيران في روسيا

9/14/2023 8:00:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، صباح اليوم، في إطار رحلته إلى روسيا إلى مدينة كومسومولسك-نا-أموري في أقصى الشرق الروسي، لزيارة مصنع للطيران، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

وقالت وكالة «تاس» للأنباء إن «كيم جونغ-أون وصل بالقطار إلى محطة كومسومولسك-نا-أموري للسكك الحديد» لزيارة مصنع للطيران، في حين قالت وكالة إنترفاكس إن هذا المصنع ينتج «معدّات عسكرية ومدنية».

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