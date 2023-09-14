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4 أردنيين يحصلون على أعلى العلامات بامتحان المزاولة بأميركا

9/14/2023 7:25:21 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حصل 4 أطباء من خريجي الجامعة الأردنية على أعلى العلامات في امتحان "السريري - Step 2" لمزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة الأميركية لعام 2023، مسجلين بذلك إنجازا أردنيا متميزا على مستوى العالم.

وفي الامتحان الذي تنافس فيه عدد كبير من الأطباء حول العالم حصل الطبيب أحمد الشروف على علامة 282، الأعلى في الامتحان، فيما حصل الطبيب توفيق برقاوي على 281، والطبيب إسحق خوري 280، بينما حصل الطبيب أحمد كفاف على علامة 274.

وعبر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، عن اعتزازه بخريجي "طب الاردنية" والتي تشكّل علامة فارقة على مستوى الأردن، مؤكدا أنها ترفد المجتمع الطبّي والإنسانّي سنويًّا بفوج مميز مبدع.

يُشار إلى أن هذا الامتحان يرعاه اتحاد المجالس الطبية الحكومية، والمجلس الوطني للفاحصين الطبيين، ويُطلب فيه من الأطباء الحاصلين على درجة (MD) اجتيازه قبل السماح لهم بممارسة الطب في الولايات المتحدة الأميركية.

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