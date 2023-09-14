نجل بايدن متهم بحيازة سلاح غير قانوني

وُجّهت، اليوم، إلى هانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تهمة على المستوى الفدرالي بحيازة سلاح ناري بصورة غير قانونية.

واتُّهم هانتر بايدن، الذي تحوَّل هدفاً لليمين الأمريكي، بأنه أدلى بتصريح كاذب عند شرائه سلاحاً نارياً في 2018، حين نفى أنه يعاني مشكلة تعاطي المخدرات.

كما تنص تهمة ثالثة على أنه استناداً إلى إفادات كاذبة، اشترى السلاح بصورة غير قانونية، وهذه تهمة يمكن أن يعاقَب عليها بالسجن عشر سنوات.

وتم تقديم التهم من قِبل المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس، الذي يحقق مع بايدن منذ عام 2018.

يأتي ذلك بعد شهرين على اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر يوليو، وافق بايدن بموجبه على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة؛ لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.

وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجاً تأهيلياً قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.

لكن خلال جلسة استماع في 26 يوليو، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما فيها جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية.

وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لمصلحة حكومات أجنبية بدون التسجيل لدى وزارة العدل.