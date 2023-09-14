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واشنطن توسع قائمة عقوباتها على روسيا

9/14/2023 7:25:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا، لتشمل عشرات الأفراد والكيانات القانونية الروسية.

وذكرت قناة «آر تي عربية»، اليوم، أن الوزارة تدعي أن توسيع قائمة العقوبات يستهدف المؤسسات المالية في روسيا ومجمعها الصناعي العسكري والنخب المرتبطة به، واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا ما يقرب من 70 فرداً و100 كيان قانوني.

ومنذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

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