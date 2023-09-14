واشنطن توسع قائمة عقوباتها على روسيا

واشنطن توسع قائمة عقوباتها على روسيا
التاريخ
9/14/2023 7:25:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا، لتشمل عشرات الأفراد والكيانات القانونية الروسية.
وذكرت قناة «آر تي عربية»، اليوم، أن الوزارة تدعي أن توسيع قائمة العقوبات يستهدف المؤسسات المالية في روسيا ومجمعها الصناعي العسكري والنخب المرتبطة به، واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا ما يقرب من 70 فرداً و100 كيان قانوني.
ومنذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
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