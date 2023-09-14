أوكرانيا تقرر إجلاء المدنيين إجبارياً من خيرسون

أمرت السلطات الأوكرانية، اليوم، بإجلاء إجباري لمدنيين في منطقة خيرسون جنوبي البلاد التي تسيطر عليها القوات الروسية جزئياً، ويستهدفها قصف باستمرار.

وقال حاكم خيرسون، أولكسندر بروكودين، على تطبيق «تلغرام»: «قرر مجلس الدفاع الإقليمي في خيرسون إجلاء العائلات التي تضم أطفالاً على نحو إجباري من المناطق المعرضة لنيران العدو المستمرة».

وفي منطقة خيرسون، تسيطر القوات الروسية على مناطق تقع جنوب نهر دنيبر، بعدما انسحبت العام الفائت من العاصمة الإقليمية خيرسون المستهدفة بقصف منتظم.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أوصت، في أغسطس، بإجلاء المدنيين من عشر بلدات في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، في مواجهة هجوم محلي للقوات الروسية، لكن هذا الإجلاء لم يكن إلزامياً.

كذلك، أوضح بروكودين أن السلطات الإقليمية تستعد لـ«حالات طارئة» هذا الخريف وفي الشتاء المقبل على صعيد تأمين الكهرباء.

وشنَّت روسيا في شتاء 2022 حملة قصف كثيف على البنى التحتية الأوكرانية، تسببت في انقطاع متكرر للتيار الكهربائي.