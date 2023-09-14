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تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد .. 5 طائرات مساعدات إماراتية تصل إلى بنغازي

9/14/2023 7:25:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصلت إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي الليبية 5 طائرات إماراتية تحمل على متنها 3 فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وطبية عاجلة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي أطلقته دولة الإمارات لإغاثة الشعب الليبي الشقيق جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة الآلاف وإصابة آخرين.

إنقاذ

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد وجه منذ اليوم الأول للإعصار في ليبيا بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى دولة ليبيا الشقيقة.

وبلغ مجموع العاملين من كوادر فرق البحث والإنقاذ الذين باشروا مهامهم 63 فرداً مزودين بالآليات والمعدات والأجهزة اللازمة. كما بلغ مجموع المواد الإغاثية والطبية التي نقلتها الطائرات من الإمارات إلى ليبيا 200 طن.

استجابة

ويأتي تسيير الجسر الجوي والذي بلغ حتى الآن 8 طائرات في إطار استجابة دولة الإمارات لدعم الشعب الليبي الشقيق، والمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه ليبيا جراء ما خلفه الإعصار ((دانيال)) وتسبب بسيول وفيضانات راح ضحيتها آلاف القتلى والمفقودين، وأدى لدمار كبير في عدد من المناطق في شرق ليبيا.

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