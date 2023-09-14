داماك: تقدم في أعمال بناء «شيك» و«إليغانس»

أعلنت داماك العقارية، أن سير أعمال البناء لاثنين من أحدث مشاريعها التي أعلنت عنها نهاية العام الماضي وهما: برجا ((شيك تاور)) و((إليغانس تاور)) تحرز تقدماً ملحوظاً، حيث يقع المشروعان في منطقتين حيويتين في دبي هما: الخليج التجاري ووسط مدينة دبي على التوالي.

ومع تعيين المستشار الرئيسي واكتمال مرحلة التصميم بـ 90 %، فإنه من المنتظر أن يشكل برج ((شيك تاور))، عند اكتماله، إضافة جديدة لأفق مدينة دبي. وتم بالفعل الانتهاء من أعمال تجهيز الموقع وحفر الأساسات بـ70%. وتجري داماك حالياً مناقصة حزمة الأعمال الرئيسية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها أكتوبر المقبل،.

وضمن الجدول الزمني المحدد، تتوقع داماك الانتهاء من أعمال البنية التحتية والبنية الفوقية بحلول أكتوبر 2025 ومن المنتظر الانتهاء من أعمال البناء في يونيو 2026 ومن المقرر تسليم المشروع في أكتوبر 2026. كذلك يحقق برج إليغانس تطوراً مهماً في بنائه، حيث تم تعيين الاستشاري الرئيسي للمشروع، بينما يجري العمل على الانتهاء من مرحلة التصميم النهائية.