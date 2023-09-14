«دناتا» تفوز بعقد لخدمة «تشاينا إيرلاينز» في براغ

فازت ((دناتا))، الرائدة عالمياً في خدمات الطيران والسفر، بخدمة رحلات ((تشاينا إيرلاينز)) في جمهورية التشيك. وتتضمن الشراكة قيام ((دناتا))بتوفير خدمات تموين جوية عالية الجودة للناقلة، من منشأتها المتقدمة في مطار براغ الدولي.

وسوف تتولى فرق ((دناتا))، المدربة تدريباً عالياً على إنتاج وإعداد أكثر من 30 ألف وجبة سنوياً، توفير تجربة طعام ممتازة على رحلات الناقلة، التي تشغل حالياً رحلتين أسبوعياً بين العاصمة التشيكية وتايبيه.

وقال فرانتيسك سير مدير عام دناتا للتموين والتجزئة في جمهورية التشيك: ((نحن فخورون بحصولنا على ثقة ((تشاينا إيرلاينز))، من خلال نهجنا المبتكر، وتركيزنا على التميز في الخدمة. وسوف يبذل فريقنا قصارى جهده لتقديم أرقى الخدمات والمنتجات التي تسهم في توفير تجربة لا تنسى لكل راكب.

كما نتطلع إلى شراكة طويلة ومزدهرة مع أحدث عملائنا، ونواصل الاستثمار في فريقنا، والبنية التحتية، وتطوير المنتجات، للبقاء في طليعة الصناعة)). وتوفر ((دناتا))، بالإضافة إلى ((تشاينا إيرلاينز))، خدمات التموين والتجزئة لأكثر من 15 عميلاً من شركات الطيران في جمهورية التشيك. وزادت ((دناتا)) في العام الماضي إنتاجها بشكل كبير، لدعم عملائها في تكثيف عملياتهم في تلك الدولة.

وخلال السنة المالية 2022 - 2023 ، حمّلت ((دناتا)) أكثر من 4.5 ملايين وجبة في مطار براغ، بنمو سنوي 80 %. ولدعم النمو، عيّنت ((دناتا)) 20 موظفاً محلياً جديداً، ليزيد عدد العاملين لديها في العاصمة التشيكية على 160 متخصصاً.

ويعدّ قسم التموين والتجزئة في ((دناتا))، أحد أبرز مقدمي خدمات الضيافة على متن الطائرة في العالم. وينتج متخصصو تقديم الطعام في الشركة، البالغ عددهم 10500، أكثر من 110 ملايين وجبة سنوياً، ويقدمون خدمات كاملة للناقلات الاقتصادية، ولناقلات كبار الشخصيات، في أكثر من 60 موقعاً حول العالم.