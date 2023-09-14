«مبادلة كابيتال» تدشن استراتيجية أعمال جديدة

أعلنت شركة مبادلة كابيتال، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، تدشين استراتيجية أعمال جديدة، متمثلة في ((مبادلة كابيتال سولوشنز))، كما أعلنت عن استثمار شركة ((أبولو)) العالمية (المدرجة في بورصة نيويورك) في هذه الاستراتيجية الجديدة. وتوفر المنصة الجديدة حلولاً معدّة خصيصاً للمستثمرين، مع التركيز بشكل رئيس على المؤسسات الاستثمارية، ومكاتب إدارة الثروات الخاصة، حيث تعمل على الاستثمار عالمياً، وعبر فئات الأصول، ما يتيح المجال للوصول لمجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في السوق الخاصة.

وتتكون منصة ((مبادلة كابيتال سولوشنز)) من ثلاث استراتيجيات متكاملة، بهدف تمكين المستثمرين من الوصول لمجموعة من أبرز الصناديق الاستثمارية والفرص المباشرة، من خلال أدوات استثمارية معدّة خصيصاً لهذا الغرض.

فرص السوق الخاصة

وتتمثل الاستراتيجية الأولى ضمن منصة ((مبادلة كابيتال سولوشنز))، بمجال استثماري جديد ومتنوّع للغاية، يركّز على فرص السوق الخاصة. واعتمدت استراتيجية الاستثمار هذه على محفظة متنوعة، تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار من محفظة أعمال مبادلة كابيتال، تتميز بانخفاض تقلباتها، وتمتعها بحماية من حالات الهبوط، وعائد نقدي جذاب وفوري، علاوة على إمكانية ارتفاع قيمة الأصول بشكل كبير مع مرور الوقت. وتستفيد هذه الاستراتيجية من إمكانات مبادلة كابيتال، وبنيتها التحتية الحالية، وسجلها الحافل، لتوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار، إلى جانب شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي.

وتركز الاستراتيجية الثانية على الحسابات المدارة بشكل منفصل، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى محافظ استثمارية مخصصة ومصممة حسب الحاجة، بحيث تلبي معاييرهم الاستثمارية، وإمكانات السيولة المالية المتوفرة لديهم، والرغبة في المخاطرة.

وتم مؤخراً دمج شركة ((أبوظبي كاتاليست بارتنرز))، وهي مشروع مشترك بين مبادلة كابيتال و((ألفا ويف))، ضمن ((مبادلة كابيتال))، لتتشكل بذلك الاستراتيجية الثالثة من استراتيجيات الأعمال الجديدة. وكانت ((أبوظبي كاتاليست بارتنرز)) قد تأسست عام 2019، وهي تستثمر في شركات استثمارية من الفئة الأولى، وشركات رائدة تعمل وتوجد في سوق أبوظبي العالمي، وتم إطلاق ((أبوظبي كاتاليست بارتنرز))، باستثمار أولي قدره مليار دولار عام 2019، وتدير الشركة اليوم استثمارات تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليار دولار.

ويرأس ((مبادلة كابيتال سولوشنز)) كل من ماكسيم فرانزيتي أحد المؤسسين في شركة مبادلة كابيتال، وفاطمة النعيمي، التي كان لها دور بارز ضمن وحدة الاستثمارات الخاصة في مبادلة كابيتال. وتعتمد ((مبادلة كابيتال سوليوشنز)) على مجالات الأعمال الثلاثة في مبادلة كابيتال، والتي تشمل الأسهم الخاصة، والشركات الناشئة، واستراتيجية الفرص الخاصة في البرازيل. وتمتلك ((مبادلة كابيتال)) اليوم، محفظة أعمال تقدر قيمتها بحوالي 20 مليار دولار، عبر استثماراتها الخاصة، واستثمارات نيابة عن جهات استثمارية أخرى، ولدى الشركة مكاتب في أبوظبي ولندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وريو دي جانيرو.