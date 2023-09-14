«دبي المالي العالمي» يطلق مبيعات «دي آي اف سي ليفينج» السكني الأربعاء المقبل

أعلن مركز دبي المالي العالمي انطلاق المبيعات في مشروعه السكني ((دي آي إف سي ليفينج DIFC Living)) اعتباراً من الأربعاء المقبل. والمشروع هو السكني الأول لمركز دبي المالي العالمي الذي يتم طرحه للبيع، وسيضم أكثر من 170 مسكناً يتبنى مفهوماً جديداً للعيش ويرسم ملامح أسسه المستقبلية. ومن المقرر الانتهاء من العمل على هذا المشروع المتكامل ومتعدد الاستخدامات مع مرافق سكنية وتجارية مستقلة ومترابطة في الوقت ذاته، بحلول الربع الثالث من عام 2026. وقد عين المركز عدداً من الشركات العالمية لأعمال التصميم المعماري والتسويق والمبيعات ومدير المشروع ومستشار للتكلفة ومستشار للإشراف على الموقع، ومقاول مشرف على سير العمل.

فرصة

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات في تصريحات خاصة لـ((البيان))، إن المشروع يقدم فرصة رائعة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين الذين يتطلعون إلى امتلاك العقارات في قلب دبي.

وأضاف: تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 1,495,000 درهم، ستتاح فرصة شراء وحدات المشروع المكونة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث، إلى جانب الشقق التنفيذية المكونة من غرفة نوم واحدة، والشقق المكونة من طابقين وتتراوح بين غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث، علماً بأن مساحة الشقق تتراوح بين 644 و2,388 قدماً مربعاً.

تعيينات

وأضاف: قمنا في وقت سابق من العام الجاري بتعيين شركة LWK+PARTNERS في دبي، والتي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، لتولي أعمال الهندسة المعمارية الرئيسية لمشروع DIFC Living and Innovation Two في مركز دبي المالي العالمي، بينما اخترنا شركة ((جروب كونسلت انترناشيونال)) لتكون المهندس المعماري المسجل.

تسويق

وتابع: تم تعيين شركة الاستشارات العقارية العالمية ((نايت فرانك)) كشريك التسويق والمبيعات الحصري الذي سيكون مسؤولاً عن بيع هذه الوحدات السكنية، وإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن شركة ((تايم)) كمدير للمشروع، و((جيه إل إل)) كمستشار للتكلفة، و((لاكازا)) كمستشار للإشراف على الموقع، و((سويسبورينج)) كمقاول مشرف على سير العمل.

وقال الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: سيضم البرج البالغ ارتفاعه 186 متراً والمكون من 41 طابقاً أكثر من 170 وحدة سكنية راقية و9 طوابق من المساحات التجارية، إضافة إلى منافذ المأكولات والمشروبات الفاخرة، وتشمل السمات المميزة للبرج وجود مطعم ((ذا كراون)) رفيع المستوى والذي سيشكل إضافة مميزة إلى دبي ويسهم في تعزيز المشهد العمراني لمركز دبي المالي العالمي وترسيخ مكانته وجهة رائدة لأسلوب الحياة الراقية.