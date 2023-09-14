تسجيل أول مبيعات مجمع بالمييرا في دبي

بدأت خلال الأسبوع الجاري عملية تسجيل أول مبيعات مجمع ((بالمييرا))، الذي يشكل المرحلة الأولى من مشروع ((ذا اويسس))، الذي تطوره شركة إعمار العقارية في منطقة معيصم الثانية، وهو أضخم مشروع عقاري في دبي تم إطلاقه يونيو الماضي.

وسجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ الاثنين الماضي حتى اليوم 15 صفقة بيع في مجمع بالمييرا بقيمة إجمالية تناهز 158 مليون درهم، وتراوحت قيمة الصفقات المسجلة حتى تاريخه من 8.8 ملايين درهم لغاية 14.7 مليون درهم.

وانطلقت عمليات بناء المرحلة الأولى ((بالمييرا)) من ذا اويسس في أغسطس الماضي بقيمة إنشائية بلغت 846 مليون درهم، ويضم المجمع 254 فيلا بمساحات متنوعة.

ويشغل مشروع ذا اويسس مساحة إجمالية تزيد على 100 مليون قدم مربعة (9.4 ملايين متر مربع). وتبلغ قيمة التطوير الإجمالية أكثر من 20 مليار دولار (73.5 مليار درهم)، ويتضمن أكثر من 7000 فيلا فاخرة بإطلالات على القنوات المائية والبحيرات والمنتزهات. وتم تخصيص 25 % من أراضي مشروع ذا اويسس للبحيرات، والقنوات المائية، والحدائق، ومسارات الجري والنزهة، والمساحات الخضراء، والمرافق المتنوعة. كما سيشتمل ((ذا أويسس)) من إعمار على منطقة مخصصة لمحال البيع بالتجزئة تبلغ مساحتها 1.5 مليون قدم مربعة، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات.