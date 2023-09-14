الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم مبيعات التجزئة

ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أن جاءت مبيعات التجزئة لشهر أغسطس أفضل من المتوقع، ولم تكن قراءة التضخم الأخرى سيئة كما كان يُخشى البعض. وزاد مؤشر داو جونز بأكثر من 150 نقطة أو 0.50 %، بينما ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز وناسداك بنحو 0.40 % لكل منهما.

وجاءت قراءة مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس أقوى من المتوقع. وارتفع بـ 0.7 %، أي أكثر من الزيادة البالغة 0.4 % التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم، وباستثناء الغذاء والطاقة ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بـ0.2 % وذلك تماشياً مع التقديرات.

كما جاءت مبيعات التجزئة لشهر أغسطس أفضل من المتوقع، حيث قفزت 0.6 % مقابل زيادة 0.1 % توقعها الاقتصاديون. وباستثناء السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.6 % الشهر الماضي، أي أكثر من الزيادة المتوقعة البالغة 0.4 %.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بـ0.3 % عن الشهر السابق و4.3 % عن 12 شهراً سابقاً. ويقارن ذلك بتقديرات تبلغ 0.2 و4.3 % على التوالي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت داو جونز آراءهم. وارتفع معدل التضخم الرئيسي 0.6 % على أساس شهري و3.7 % عن العام السابق، في حين توقع الاقتصاديون ارتفاعه بـ0.6 و3.6 %.

أوروبا

في غضون ذلك، ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية متمسكة بالمحفزات الصينية، مع تقييم المستثمرين في المنطقة لقرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة.

واختار البنك المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 %.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف في التعاملات المبكرة بعد الظهر، حيث انتقل من ارتفاع بـ 0.3 إلى 0.5 % بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة. وارتفع قطاع الموارد الأساسية 3.6 % بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي في معظم البنوك بمقدار 25 نقطة أساس، في أحدث خطوة لتعزيز اقتصادها المتعثر تدريجياً.

اليابان

وارتفع المؤشر نيكاي الياباني ليغلق قرب أعلى مستوى في أسبوع بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأمريكي لا يزال بطيئاً وعزز الاتجاه النزولي توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الأسبوع المقبل.

وصعد نيكاي 1.41 % إلى 33168.10 نقطة ليبلغ أعلى مستوى عند الإغلاق منذ السادس من سبتمبر ويحقق أعلى مكسب يومي منذ 28 أغسطس وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.13 % إلى 2405.57 نقاط.