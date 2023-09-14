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رأس الخيمة تطلق حملة ترويجية للاستفادة من شعبية مقاطع الفيديو القصيرة

9/14/2023 7:25:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستعد هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بالشراكة مع وكالة المحتوى الإبداعي (( Beautiful Destinations )) لاستخدام صيغة الفيديو القصير في الحملة الترويجية الجديدة للتجارب السياحية التي توفرها رأس الخيمة.

وفي إطار مساعيها لترسيخ صورة رأس الخيمة كوجهة للمستقبل، تتبع الهيئة استراتيجية جديدة في حملتها الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر رسم سياق محدد لتجارب الوجهة باستخدام صيغة الفيديو القصير، وتتعاون الهيئة في ذلك مع (( Beautiful Destinations ))، وهي واحدةً من أكبر مجتمعات السفر عبر الإنترنت وأوسعها تأثيراً في العالم مع امتلاكها قاعدة متابعين تزيد على 50 مليون شخص على منصات التواصل الاجتماعي، علماً بأنهم قاموا بإدارة بعضٍ حملات الفيديو الأكثر شهرةً وتأثيراً في العالم لصالح منظمات تسويق وجهات سياحية حول العالم.

وتم في إطار الشراكة إنشاء 30 مقطع فيديو رأسي قصير بأسلوب سينمائي جذاب يسلط الضوء على التجارب المتنوعة التي توفرها رأس الخيمة، وذلك للوصول إلى محبي السفر عبر محتوى ((حقيقي)) خفيف يلهمهم لبدء ومواصلة البحث على منصات التواصل الاجتماعي.

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