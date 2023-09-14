«لينكدإن»: %54 من موظفي الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي

كشف استطلاع جديد صادر عن لينكدإن، أكبر شبكة مهنية في العالم، عن أن القوة العاملة في الإمارات تستعد لتبني أساليب جديدة لأداء الوظائف نتيجةً لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأعرب أغلبية الموظفين في الإمارات (67%) عن اعتقادهم بأن الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييرات كبيرة على وظائفهم خلال العام القادم، كما تتوقع نسبة أكبر (72%) بأن يؤثر الذكاء الاصطناعي على الوظائف إلى حد كبير خلال الأعوام الخمسة القادمة.

كما قال أكثر من ثلاثة أرباع المهنيين (81%) إن الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة ((الزميل الخفي)) الذي يساعدهم على أداء وظائفهم خلال السنوات الخمس القادمة. وينعكس هذا الحماس على سوق العمل في دولة الإمارات، حيث يستخدم بالفعل ما يزيد عن نصف الموظفين (54%) الذكاء الاصطناعي في وظائفهم، ويستخدم 41% منهم تطبيقاته مثل برنامج ((تشات جي بي تي)).

إمكانيات

ورغم أن 30% من العاملين أقروا بعدم تقديم شركاتهم لأي نوع من أنواع التدريب الرسمي المتعلق بالذكاء الاصطناعي، إلا أن ما يزيد عن النصف (59%) أبدوا الرغبة في تعلم المزيد عن هذه التكنولوجيا حتى دون معرفتهم كيفية البدء بذلك.

وأعربت القوة العاملة في الإمارات عن تفاؤلها حيال الإمكانيات التي سيجلبها الذكاء الاصطناعي، حيث أبدت الغالبية الساحقة (98%) حماسها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل، كما قال نسبة مقاربة (97%) إن الذكاء الاصطناعي سوف يساعدهم على تحقيق التطور المهني، و82% أن الذكاء الاصطناعي سيحسن التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

ويخطط أكثر من 67% لتوظيف الذكاء الاصطناعي للقيام بمهام العمل التي وصفت بالمملة أو الرتيبة ومساعدتهم في الإجابة على الأسئلة التي يشعرون بالحرج من طرحها على زملائهم.

من جهة أخرى كشفت بيانات منصة لينكدإن عن نمو بمقدار 21 ضعفاً في عدد الوظائف المفتوحة عالمياً التي تذكر مهارات الذكاء الاصطناعي مثل ((تشات جي بي تي)) منذ شهر نوفمبر 2022.

وقال علي مطر، رئيس لينكدإن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأوروبية الناشئة: بعد اجتياز مرحلة التغيير التي نتجت عن الوباء العالمي، يجد المهنيون أنفسهم مرة أخرى بحاجة إلى التكيف مع موجة جديدة من التغييرات وذلك مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في عالم العمل والوظائف.

في الإمارات، حيث أسست الدولة مفاهيم الابتكار التكنولوجي وتبني أحدث التقنيات،نلاحظ أن هذا التوجه نحو الريادة قد انتقل للأفراد أيضاً. والأهم من ذلك أن بياناتنا تكشف بشكل واضح تركيز القوة العاملة في الدولة على المنافع التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفرها للحياة المهنية، بما في ذلك توفير مزيد من الوقت للتركيز على جوانب العمل التي يهتمون بها وتنمية مساراتهم الوظيفية.