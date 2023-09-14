منتدى مستقبل الصناعات الغذائية ينطلق 20 الجاري بدبي

أعلنت مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات، برعاية وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة دبي، عن النسخة الخامسة من منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023، التي ستعقد يومي 20 و21 سبتمبر 2023 بدعم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

يعد منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2023 أكبر تجمع للمدراء التنفيذيين وصنّاع السياسات، وسيتناول أنماط الاستهلاك المتطورة ويحلل مختلف جوانب النمو في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي من المتوقع أن يصل إلى 94.4 مليار دولار هذا العام.

وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات: ((سوق الأغذية في تغير دائم، ونتيجة لذلك تأثر جميع المنخرطين في الصناعة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث كان على الصناعة التكيّف مع الاتجاهات المتغيرة، والتكيّف لتفضيلات المستهلكين، وتطور الآراء حول صحة الناس، والانتباه لارتفاع التضخم. ويعد المنتدى منصة للتفاعل مع أصحاب المصلحة وخلق فرص للشراكات لمختلف الجهات الحكومية والخاصة لدفع قطاع الأغذية والمشروبات الإقليمي إلى الأمام)).

وأضاف: ((يُعقد المنتدى قبل أسابيع قليلة من مؤتمر المناخ COP28، ونحن نحرص على مناقشة التحديات والفرص المتاحة في قطاع الأغذية والمشروبات ومساهمته في أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة والأمن الغذائي العالمي، ووضع خارطة طريق لقيادة الصناعة. ومن صميم الابتكار الغذائي في المستقبل يكمن تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، هذا التحالف هو المفتاح لبناء نظام بيئي غذائي مرن ومستدام)).

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأمن الغذائي من بين 56 دولة. وتشمل الموضوعات المختلفة التي سيتم مناقشتها في الحدث: تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الاستدامة البيئية، ورأس المال الاستثماري، واتجاهات التمويل في الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الأغذية.

وقال أحمد الشيباني، مدير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء: ((بصفتنا شريكاً استراتيجياً في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية، نتطلع إلى الالتقاء مع أصحاب المصلحة واستكشاف أوجه التعاون المحتملة. إن وادي تكنولوجيا الغذاء يسعى لتنمية نظام بيئي غذائي مستدام لدولة الإمارات، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة وتوجهاتها. وتعد الشراكات الرئيسية بين مختلف أصحاب المصلحة في قطاع الأغذية والمشروبات أمراً حيوياً لبناء سلسلة توريد مستدامة مرنة وتمكين بيئة الأعمال)).

استدامة صحية

وسيركز المؤتمر على موضوع رئيسي وهو ((تشجيع الاستدامة الصحية))، الأمر الذي سيُحدث صدى في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ستسلط هذه المناقشات الضوء على المستهلكين الذين يبحثون عن بدائل صحية للوجبات السريعة التقليدية والوجبات الجاهزة. وقد أدى ذلك إلى إنشاء المزيد من الشركات المصنعة ومحلات البقالة التي تقدم خيارات نباتية وخالية من الغلوتين، حيث تُظهر الأبحاث أن 88% من المستهلكين على استعداد لدفع المزيد مقابل الغذاء الصحي.