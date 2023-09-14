غرفة تجارة دبي تدعم الحضور الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ندوة توعوية افتراضية بالتعاون مع منصة ((نون))، وذلك لتعزيز وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية حول فوائد التواجد على الإنترنت، ودعم مبيعاتها عبر القنوات الإلكترونية.

ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن جهود الغرفة لدعم نمو واستدامة الشركات الوطنية، وتعريفها على أحدث وسائل التسويق والدعم من خلال تأسيس حضور ووجود رقمي مميز لها يساعدها في مواجهة متغيرات بيئة العمل، وتغير سلوكيات المستهلك وتفضيله للخيارات الشرائية الرقمية.

وقدمت الندوة للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة التي بلغ عددها أكثر من 200 شركة الخبرات والأدوات اللازمة لمساعدتها في تأسيس وترسيخ حضورها عبر الإنترنت بشكل فعال. كما سلطت الضوء على خدمات ((نون)) التي تساعد تجار التجزئة على تعزيز حضورهم الرقمي بسهولة وفعالية من حيث التكلفة.

بنية تحتية متطورة

وحول الندوة الإلكترونية ودعم قطاع الأعمال، أشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إلى أن مجتمع الأعمال في دبي يتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة تجعل القطاع الخاص قادراً على مواكبة المتغيرات العديدة في شكل ومنظومة ممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسيته وحضوره الرقمي، معتبراً أن الفعاليات المختلفة التي تنظمها الغرفة تساعد هذه الشركات على وضع استراتيجيات متجددة تجعل الحضور الرقمي ركيزة أساسية في خطط النمو والنجاح.

وأصبح التواجد على الإنترنت في العصر الرقمي اليوم أمراً بالغ الأهمية لنمو الشركات واستدامتها، حيث تلتزم غرفة تجارة دبي بدعم هذا النمو، عبر التأكيد على أهمية التجارة الإلكترونية والحضور القوي عبر الإنترنت بالنسبة لتجار التجزئة في هذا العصر المترابط.

خدمات

ويتمثل دور غرفة تجارة دبي في تحسين وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وبناء جسر للتواصل بين مجتمع الأعمال والهيئات الحكومية المعنية انطلاقاً من دورها المحوري في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال بالإمارة.

وتعمل غرف دبي على إعداد عدد من البرامج مع شركاء مختلفين بهدف دعم نمو الشركات وتعزيز استدامتها من خلال التركيز على مجالات متنوعة مثل الأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية وسهولة الوصول لطرق الدفع الرقمية.