أحمد بن سعيد: الإمارات حولت طموحاتها في الفضاء إلى واقع

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لمعرض دبي للطيران، الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لمعرض دبي للطيران 2023، لبحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية تمهيداً لانطلاق فعاليات معرض دبي للطيران بدورته الـ18 خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.

قطاع الفضاء

وتمّ خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والإجراءات والتحضيرات التنظيمية للمعرض، حيث نوّه سموه بكفاءتها ووجه الشكر والتقدير للجهات المعنية على جهودها القيّمة التي تهدف إلى تعزيز مكانة هذا الحدث الرائد كواحد من أبرز الأحداث المنتظرة في تقويم الطيران الدولي، خصوصاً ببروز قطاع الفضاء في فعاليات الدورة الـ18 منه باعتباره عنصراً رئيسياً لنمو مستقبل الدول وقطاع الطيران بشكل عام، حيث نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحويل طموحاتها الكبيرة في مجال الفضاء والتكنولوجيا إلى واقع ملموس عبر إنجازات غير مسبوقة سجّلها التاريخ، متسلحة في ذلك بدعم القيادة الحكيمة وتوجيهاتها ومتابعتها المستمرة والتي هي أساس التميز والريادة واستدامة الإنجازات وتعزيزها.

حضور

وتأتي إقامة هذا الحدث الضخم بدعم من الجهات المعنية، حيث حضر الاجتماع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والمهندس عمران أنور شرف الهاشمي، مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين في هيئة دبي للطيران المدني، وكالة الإمارات للفضاء، مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، القيادة العامة للدفاع المدني، وزارة الدفاع، شرطة دبي، مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، مؤسسة مطارات دبي، هيئة الصحة بدبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والشركة المنظمة Tarsus.