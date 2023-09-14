«موديز» ترفع النظرة المستقبلية لتصنيف «البنك العربي المتحد»

أبقت وكالة تحليلات مودي ((موديز))، على تصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك العربي المتحد ورفعت النظرة المستقبلية لتصنيفه من مستقرة إلى إيجابية، ما يعكس قوة رأس مال البنك واحتياطيات السيولة لديه وتمويله القائم على الودائع.

ويرجع رفع النظرة التصنيفية من مستقرة إلى إيجابية، إلى رأي وكالة موديز بأن تمتين الأسس المالية للبنك، ولا سيما بعد التحسينات الأخيرة في جودة الأصول والربحية، يزيد من احتمالية ترقية تصنيفه. كما تشير تلك النظرة الإيجابية أيضاً إلى التحسن المرتقب في ممارسات البنك المتعلقة بالحوكمة وتدابير تخفيف المخاطر.

وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: تعكس نظرة موديز استراتيجيتنا وأولوياتنا للفترة المقبلة. وسنستمر في تعزيز وتعميق علاقاتنا مع العملاء وتوسيع قاعدة عملائنا بعناية في جميع قطاعات الأعمال. ونحن نسعى دائماً لتزويد عملائنا بالمنتجات والحلول التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية.

وأكدت موديز على التقدم الذي حقَّقه البنك في حل مشكلات جودة الأصول القديمة، مع انخفاض كبير في نسبة القروض المتعثرة التي باتت حالياً تتوافق إلى قدر كبير مع المتوسط الحالي بالإمارات، فضلاً عن تعزيز احتياطيات خسائر القروض. وكانت العودة إلى تحقيق الأرباح في 2022 نتيجة لنمو الإيرادات على هوامش أعلى، وانخفاض رسوم المخصصات بالإضافة إلى تحسين الكفاءة.