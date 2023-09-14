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«إنفرا كابيتال» تنجز بنجاح أكبرعملية استثمار مشترك في «زينوبي»

9/14/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((إنفرا كابيتال))، الذراع الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية التابعة لشركة ((أم آند جي بي إل سي))، نجاح عملية استثمار مشترك في شركة ((زينوبي))، ما يتيح الفرصة لائتلاف من الشركاء الاستراتيجيين المحدودين لشركة ((إنفرا كابيتال)) بمشاركة ((مبادلة)) و((بانثيون)) للاستثمار بشكل مباشر في أصول عالية الجودة.

وانضمت شركة ((كي كي آر)) أيضاً إلى ((إنفرا كابيتال)) كمساهم أغلبية مشترك في ((زينوبي)) باستثمارات بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ الاستثمار الأولي لشركة ((إنفرا كابيتال)) في عام 2020 سجلت شركة ((زينوبي)) نمواً رسّخ مكانتها الرائدة في قطاعين يشهدان أهمية متزايدة.

وتدعم شركة ((زينوبي)) حالياً أكثر من 1000 سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم، حيث عملت مع مشغلي المركبات في أكثر من 75 مستودعاً.

وتهدف بحلول 2026 إلى دعم 4000 حافلة كهربائية وشاحنة ومركبة تجارية، وتمتلك الشركة أيضاً 430 ميجاوات من بطاريات تخزين الطاقة على نطاق شبكة متعاقد عليها في المملكة المتحدة، من بينها أصول في مرحلة التشغيل أو قيد الإنشاء لتخزين الطاقة في بطاريات مميزة بقدرة 100 ميجاوات في كابنهورست، شيشاير.

ويعد الاستثمار في ((زينوبي)) الثالث الذي يقوم به الصندوق الثاني لشركاء الاستثمار الأجنبي المباشر في ((إنفرا كابيتال))، الذي واصل استراتيجية الصندوق الأول لشركاء الاستثمار الأجنبي المباشر في ((إنفرا كابيتال)) للاستثمار في المراحل التالية من تطوير وبناء وتوسيع المشاريع والشركات عبر مجموعة متنوعة من قطاعات البنية التحتية الأساسية والمستدامة في أوروبا.

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