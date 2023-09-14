دبي تعزز صدارتها لأفضل أسواق العقارات الفاخرة عالمياً

رسخت دبي صدارتها عالمياً في قيمة مبيعات العقارات الفاخرة خلال الربع الثاني من 2023 بحسب ما نقلته وكالة ((بلومبرغ)) عن تقرير شركة الاستشارات العقارية ((نايت فرانك))، بدعم استمرار تدفق الثروات من الخارج إلى دولة الإمارات وتزايد جاذبية الإمارة وجهة عالمية للعمل والإقامة.

وشهدت دبي إجمالي مبيعات بقيمة 1.6 مليار دولار للعقارات التي يزيد سعرها على 10 ملايين دولار (36.7 مليون درهم) في الربع الثاني، مقارنة مع نحو797 مليون دولار بزيادة نحو 100 % عن قيمتها في الفترة نفسها من 2022 وجاءت نيويورك في المركز الثاني بمبيعات تبلغ 1.1 مليار دولار في الربع الثاني، تليها لندن في المرتبة الثالثة بمليار دولار.

وفي المركز الرابع، جاءت هونغ كونغ بمبيعات قيمتها 834 مليون دولار، ثم سيدني الأسترالية بمبيعات 686 مليون دولار، ثم سنغافورة بمبيعات 477 مليون دولار.

وفي المركز السابع جاءت لوس أنجليس بمبيعات 383 مليون دولار، ثم بالم بيتش بمبيعات 338 مليون دولار.

وأكد تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية ((نايت فرانك))، التي تتتبع المشتريات في 12 سوقاً حول العالم، انخفاض مبيعات الوحدات السكنية التي يتجاوز سعرها 10 ملايين دولار بنسبة 13% في الربع الثاني، مقارنة بالعام السابق.

وتراجع إجمالي المبيعات خلال 12 شهراً ممتدة حتى يونيو إلى ما يقل قليلاً عن 30 مليار دولار، مقارنة بـ 40.7 مليار دولار في عام 2021. لكن هذا لا يزال أعلى بفارق كبير عن مبيعات ما قبل الوباء البالغة 18.6 مليار دولار في 2019.

وأوضح أن وباء ((كورونا)) تسبب بانتعاش كبير في مبيعات العقارات في العالم على يد الأثرياء الذين يبحثون عن عقارات أكبر ومنازل ثانية بها وسائل راحة تشبه المنتجعات. مع ذلك، بدأت المبيعات تتراجع مع ارتفاع أسعار الفائدة في أنحاء العالم مما أثر حتى على الشريحة الأعلى من سوق العقارات.

وقال ليام بيلي، رئيس الأبحاث العالمية في ((نايت فرانك))، إنه من المتوقع أن تشهد معظم الأسواق العالمية أيضاً نقصاً في المعروض خلال العام المقبل ما يؤثر بدوره على المبيعات.

وأضافت: ((تراجع معدل تطوير العقارات بين عامي 2020 و2022 يعني نقصاً في تسليم الوحدات الجديدة خلال 2024، مع زيادة المنافسة على الوحدات المتاحة، وقد يؤدي ذلك إلى وضع حد أدنى لأسعار العقارات. وسيكون أكبر عائق في غالبية الأسواق على المدى القريب هو نقص المعروض)).