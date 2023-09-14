إبرام شراكة «إنترلاين» بين طيران الإمارات والخطوط المالديفية

أعلنت طيران الإمارات والخطوط الجوية المالديفية إبرام شراكة تتيح لعملاء طيران الإمارات الوصول إلى 16 وجهة شهيرة لقضاء العطلات في جزر المالديف انطلاقاً من ماليه. وتأتي هذه الاتفاقية بعد توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي بين الناقلتين لاستكشاف فرص التعاون المشترك.

وتوفر اتفاقية الإنترلاين مزيداً من الخيارات أمام عملاء طيران الإمارات عند السفر إلى أرخبيل المالديف، والاستفادة من خدمات وشبكات الناقلتين بتذكرة واحدة مع تعزيز تجربة العملاء طوال الرحلة.

وأصبح الآن بإمكان العملاء الذين يقصدون جزراً فريدة في أرخبيل المالديف جني فوائد السفر إلى أماكن العطلات الأكثر شهرة، وذلك بمواصلة رحلاتهم بسهولة وسلاسة عبر مطار فيلانا الدولي في جزيرة ماليه الشمالية. وسوف يلتحق ركاب طيران الإمارات برحلات الخطوط الدوية المالديفية للوصول إلى مجموعة مختارة من النقاط المحلية لقضاء عطلاتهم في إحدى الجزر التي يختارونها.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: الشراكة مع الخطوط المالديفية توسع نطاق وصولنا إلى مزيد من النقاط في جزر المالديف. وسيصبح في إمكاننا، من خلال الشراكة مع الناقلة الوطنية المالديفية، توفير وصول سلس إلى مجموعة واسعة من الجزر ضمن الأرخبيل عبر ماليه، ما يتيح لعملائنا من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين التخطيط لعطلاتهم بسهولة وحجز الرحلات الجوية بتذكرة واحدة للوصول إلى وجهاتهم النهائية.

واعتباراً من اليوم يمكن للعملاء حجز مسارات السفر عبر الموقع emiratesأو تطبيق طيران الإمارات للهاتف المحمول أو وكلاء السفر المعتمدين.

من جانبه، أعرب إبراهيم حمدان محمد، مدير عام الشؤون التجارية في الخطوط المالديفية، عن سعادته بإبرام الشراكة مع طيران الإمارات. وقال: سوف تمكننا هذه الشراكة من إبراز شبكتنا المحلية الواسعة، كما تنسجم تماماً مع هدفنا المتمثل في توفير اتصال سلس للمسافرين. وسيتمكن العملاء من تخطيط وحجز كامل رحلاتهم بسهولة.

ويتوفر أمام عملاء طيران الإمارات خيار مواصلة رحلاتهم إلى المطارات في مجموعة من الجزر الشهيرة عبر ماليه، وهي: مطار جزيرة دارافاندو، مطار فارسماثودا، مطار فونادهو، مطار جزيرة فوفامولاك، مطار جزيرة غان الدولي، جزيرة كودو، مطار جزيرة هانيمادهو، مطار كولهودوفوشي، مطار هوارافوشي، مطار جزيرة كاديدهدو، جزيرة كادهو، مطار ماديفارو، مطار مافارو الدولي، مطار مافارولو، مطار ثيمارافوشي، مطار إيفورو.

كما يمكن للعملاء الذين يقصدون منتجعات في جزر أخرى لقضاء عطلاتهم الاستمتاع بسهولة السفر إلى أقرب نقطة في الشبكة البينية، الانتقال إلى وجهتهم النهائية برحلة قصيرة فقط على متن طائرة مائية أو قارب.

وتواصل طيران الإمارات دعم جهود تطوير وتنمية السياحة والتجارة في جزر المالديف منذ أكثر من ثلاثة عقود ونصف. وكانت الناقلة أطلقت خدماتها إلى ماليه في عام 1987، وتشغل حالياً 28 رحلة أسبوعياً بين دبي وجزر المالديف. ومع إمكانية الاختيار من أربع رحلات يومياً إلى ماليه، يتمتع العملاء عبر شبكة طيران الإمارات، التي تغطي نحو 140 وجهة، بالمرونة في اختيار الرحلات والاستمتاع بمواصلة رحلاتهم بسهولة. ولدى طيران الإمارات 29 اتفاقية مشاركة بالرمز و11 شركة متعددة الوسائط و117 شراكة إنترلاين.