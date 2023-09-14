40 مليون درهم استثمارات الأجانب في سوق دبي

استحوذ سهما ((الإمارات دبي الوطني)) و((إعمار العقارية)) على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، أمس، بسيولة جاوزت 173.6 مليون درهم، بـ 52.9 % من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 328.4 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي، بدعم سهمي ((سالك)) و((دبي الإسلامي))، وأغلق المؤشر عند 4034 نقطة، منخفضاً 0.41 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب في سوق دبي نحو الشراء، بصافي استثمار 40.12 مليون درهم محصلة شراء، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 178.25 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 138.18 مليون درهم.

وواصل سهم ((الإمارات دبي الوطني)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 108.4 ملايين درهم، مغلقاً عند سعر 16.9 درهماً.

وتصدر سهما ((أمان))، و((أملاك للتمويل)) ارتفاعات 12 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 11.1 و1.8 % على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم ((سالك)) 1.5 %، و((دبي الإسلامي)) 1.4 %، و((تعاونية الاتحاد)) 1.2 %، وزاد ((تكافل الإمارات)) 1.2 %، و((دبي التجاري)) 1 %.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بـ0.42 % إلى مستوى 9796.39 نقطة، وشهد السوق تنفيذ 6 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة ((إنفيكتوس للاستثمار))، حيث تم تنفيذ الصفقات على نحو 17.2 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون درهم بسعر 2.76 درهم للسهم.

وكانت ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي ((جلفار)) 3 %، و((الجرافات البحرية)) 2.4 %، و((أبوظبي الوطنية للفنادق)) 2.3 %، و((أسمنت الخليج)) 2.2 %، و((إي آند)) 2.1 %، وزاد ((الدار العقارية)) 1.1 %، و((أبوظبي الأول)) 0.6 %.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 216 مليون درهم، تلاه ((ملتيبلاي)) بسيولة جاوزت 115 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 107.6 ملايين درهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية أمس، سيولة جاوزت 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و328.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 313 مليون سهم عبر تنفيذ 23.8 ألف صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.535 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و683.1 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.