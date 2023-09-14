Friday, 15 September 2023 03:31 GMT

40 مليون درهم استثمارات الأجانب في سوق دبي

9/14/2023 7:25:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استحوذ سهما ((الإمارات دبي الوطني)) و((إعمار العقارية)) على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، أمس، بسيولة جاوزت 173.6 مليون درهم، بـ 52.9 % من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 328.4 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي، بدعم سهمي ((سالك)) و((دبي الإسلامي))، وأغلق المؤشر عند 4034 نقطة، منخفضاً 0.41 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب في سوق دبي نحو الشراء، بصافي استثمار 40.12 مليون درهم محصلة شراء، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 178.25 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 138.18 مليون درهم.

وواصل سهم ((الإمارات دبي الوطني)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 108.4 ملايين درهم، مغلقاً عند سعر 16.9 درهماً.

وتصدر سهما ((أمان))، و((أملاك للتمويل)) ارتفاعات 12 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 11.1 و1.8 % على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم ((سالك)) 1.5 %، و((دبي الإسلامي)) 1.4 %، و((تعاونية الاتحاد)) 1.2 %، وزاد ((تكافل الإمارات)) 1.2 %، و((دبي التجاري)) 1 %.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بـ0.42 % إلى مستوى 9796.39 نقطة، وشهد السوق تنفيذ 6 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة ((إنفيكتوس للاستثمار))، حيث تم تنفيذ الصفقات على نحو 17.2 مليون سهم بقيمة 47.4 مليون درهم بسعر 2.76 درهم للسهم.

وكانت ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي ((جلفار)) 3 %، و((الجرافات البحرية)) 2.4 %، و((أبوظبي الوطنية للفنادق)) 2.3 %، و((أسمنت الخليج)) 2.2 %، و((إي آند)) 2.1 %، وزاد ((الدار العقارية)) 1.1 %، و((أبوظبي الأول)) 0.6 %.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 216 مليون درهم، تلاه ((ملتيبلاي)) بسيولة جاوزت 115 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 107.6 ملايين درهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية أمس، سيولة جاوزت 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و328.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 313 مليون سهم عبر تنفيذ 23.8 ألف صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.535 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و683.1 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

MENAFN14092023000110011019ID1107073764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث