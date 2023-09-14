أداء قوي لسوق أبوظبي العالمي خلال النصف الأول

عكس الأداء القوي لسوق أبوظبي العالمي، خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً كبيراً على مختلف المستويات، مما يؤسس للزخم الإيجابي للفترة المتبقية من 2023 ويؤكد على مواصلة السوق لدوره في تعزيز مكانة أبوظبي كقوة مالية رائدة، تماشياً مع نموذج (اقتصاد الصقر).

وأظهرت أحدث البيانات تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، ليصل اليوم عدد مديري الأصول العاملين في سوق أبوظبي العالمي إلى 102 يديرون 128 صندوقاً، مما يعزز مكانة أبوظبي في قطاع إدارة الأصول، فيما سجل حجم الأصول تحت الإدارة نمواً قياسياً على أساس سنوي بـ35 % مع نهاية شهر يونيو.

شركات عالمية

كما أسهمت جاذبية سوق أبوظبي العالمي بوصفه مركزاً مالياً شاملاً، وكونه النطاق الجغرافي الوحيد في المنطقة القائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي، في اجتذاب وترخيص العديد من الشركات العالمية البارزة العام الجاري، ومن بين هذه الشركات ((بريفان هوارد)) و((أرديان)) و((جولدمان ساكس)) و((تيكيهاو كابيتال)) و((بلاكستون)) و((إس بي آي كابيتال)) و((البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية)) و((أبولو)) و((فيفث وول)) و((فيديرا)) و((فيبرانت كابيتال)).

فيما شهد المركز المالي الدولي أيضاً إضافة كبيرة أخرى لبيئة أعماله في النصف الأول من العام الجاري، حيث رحب السوق بانضمام المستثمر العالمي المعروف ((راي داليو))، الذي اختار أبوظبي لتكون المركز الاستراتيجي التالي لتوسيع الحضور العالمي لمكتبه العائلي.

كما يعتبر سوق أبوظبي العالمي أيضاً وجهة مفضلة لكبرى الشركات المحلية والإقليمية، مثل القابضة (ADQ) وشركة ((شيميرا كابيتال)) ومجموعة G42 و((جلف كابيتال)) و((وان أي أم)) و((إنفستكورب)).

موافقات مبدئية

ومن المقرر أن تبدأ المزيد من المؤسسات العالمية والإقليمية الرائدة في المجال المالي بممارسة أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، مع حصول 46 شركة على الموافقة المبدئية خلال النصف الأول من العام الجاري. حيث يمثل هذا الرقم زيادة 119 % في عدد الشركات التي حصلت على موافقات مبدئية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

شهدت مسيرة نجاحات سوق أبوظبي العالمي إنجازاً جديداً، حيث تم هذا العام الإعلان عن توسعة نطاق السوق الجغرافي بمقدار عشرة أضعاف، بضم جزيرة الريم إلى نطاق اختصاصه الحالي الذي يشمل جزيرة الماريه ليصبح واحداً من أكبر المراكز المالية في العالم، بمساحة إجمالية تبلغ 14,38 مليون متر مربع.

وجاء هذا التوسع في أعقاب النمو اللافت الذي شهده سوق أبوظبي العالمي في الآونة الأخيرة، خصوصاً مع اختيار المزيد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية لأبوظبي كوجهة لتوسيع وتنمية أعمالها، وقد انعكس ذلك أيضاً على نتائج النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة بـ36 % على أساس سنوي ليصل إلى 1590 شركة.

فيما شهد عدد القوى العاملة في مربعة سوق أبوظبي العالمي ارتفاعاً بـ28 % خلال نفس الفترة ليصل العدد الإجمالي إلى 12.080 شخصاً.

وقد شهدت كفاءة وسرعة إصدار الرخص التجارية تحسناً ملحوظاً بـ50 % خلال الفترة من يونيو 2022 إلى يونيو الماضي، فيما سجل السوق زيادة ملحوظة في سرعة وكفاءة إصدار التراخيص التجارية للشركات ذات الأغراض الخاصة وصلت إلى 69 %.

وقال أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: ((إن ما نشهده اليوم في أبوظبي يعد تحولاً كبيراً يدعم نمو وتنويع ((اقتصاد الصقر))، خصوصاً مع اختيار العديد من الشركات الرائدة والمؤثرة على الساحة العالمية لأبوظبي كمقر لأعمالها)).