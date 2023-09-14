138 مليار درهم ودائع جديدة في بنوك دبي بنمو 14.5 %

استقطبت بنوك دبي نحو 138 مليار درهم كودائع جديدة للعملاء، لترفع إجمالي الودائع المصرفية بها بأكثر من 14.5%، وتصل إلى 1.088 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، مقارنة برصيدها البالغ 950 مليار درهم نهاية يوليو2022.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة، ارتفع بنحو 2 % خلال تلك الفترة، لتحافظ بنوكها على الصدارة بحصة 46.5 % من إجمالي الائتمان المحلي، لتربو فوق 902 مليار درهم، مقارنة برصيد سابق بلغ 884 مليار درهم. وارتفعت الأصول المملوكة لبنوك الإمارة بنحو 10.5 %، لتصل إلى 1.729 تريليون درهم يوليو الماضي، مقارنة بنحو 1.564 تريليون في يوليو 2022، بينما وصلت الاستثمارات إلى 229 مليار درهم، بزيادة قدرها 47 مليار درهم، مقارنة بالرصيد المسجل 182 مليار درهم في يوليو 2022.

بنوك أبوظبي

وفي سياق متصل، ذكرت البيانات أن بنوك أبوظبي حافظت على صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة، لترتفع من 1.657 تريليون درهم في يوليو 2022، إلى 1.854 تريليون في يوليو الماضي، وبلغت الاستثمارات 298 مليار درهم، مقارنة بقيمة 266 مليار درهم.

كما وصلت الودائع إلى 1.1 تريليون درهم، مقارنة بنحو تريليون درهم العام الماضي، فيما ارتفع الائتمان من 817 مليار درهم إلى 871 مليار درهم يوليو الماضي.

بينما استقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 298 مليار درهم من الأصول المصرفية في يوليو، مرتفعة من 269 مليار درهم العام الماضي، وارتفعت الودائع من 178 مليار إلى 194 مليار درهم، وكذلك الائتمان من 156 مليار إلى 166 مليار درهم، في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات 52 مليار درهم، مقابل 39 مليار درهم في يوليو 2022.

الذهب

وارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 7 % على مدار 7 أشهر، لتصل قيمته إلى 17.226 مليار درهم، نهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بنحو 16.05 مليار نهاية العام الماضي. وأفادت بيانات صادرة عن المصرف، أن الرصيد ارتفع 3 % خلال يوليو، مقارنة بالرصيد المسجل يونيو بنحو 16.768 مليار درهم.

وأظهرت سلسلة البيانات الزمنية أن رصيد المصرف المركزي من الذهب، شهد نمواً بنحو 34.4 % منذ نهاية عام الجائحة 2020، والذي سجل رصيد الذهب فيه 12.862 مليار درهم.

الوظائف

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي بالإمارات، أن وظائف البنوك نمت بنحو 10 % من بعد عام الجائحة، ليرتفع إجمالي المسجلين ببنوك الدولة بما يقارب 3300 موظف، من 33.4 ألف موظف نهاية 2020، إلى 36.7 ألف موظف نهاية يوليو الماضي.

وأوضح ((المركزي)) أن حصة البنوك الوطنية من إجمالي الوظائف المسجلة، بلغت 80.6 %، حيث بلغ عدد الموظفين المسجل بها نحو 29.6 ألف موظف، مقابل 26.4 ألف موظف نهاية 2020، بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية 19.4 %، مرتفعة من 7036 موظفاً، إلى 7160 موظفاً نهاية يوليو الماضي.