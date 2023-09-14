رئـيـس ((الـخـلـيـج الـعـربـي)) يتفقد السكن الجامعي في الصخير للوقوف على احتياجات وتطلعات الطلبة

رئـيـس ((الـخـلـيـج الـعـربـي)) يتفقد السكن الجامعي في الصخير للوقوف على احتياجات وتطلعات الطلبة
التاريخ
9/14/2023 7:21:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفقد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد السكن الجامعي التابع للجامعة في منطقة الصخير بهدف الوقوف على احتياجات الطلبة والطالبات من أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المقيمين في السكن، ومعاينة الوحدات السكنية ومدى التزامها بمعايير جودة المباني الصديقة للبيئة، وذلك بهدف تهيئة سكن مناسب لجميع الطلبة بشكل يؤمن لهم الراحة والاستقرار، ويوفر بيئة صحية ملائمة للتحصيل العلمي بما يتماشى مع الأهداف الأكاديمية والاجتماعية والصحية الاستراتيجية للجامعة.
في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الأكاديمي الجديد، تعرف رئيس الجامعة خلال زيارته التفقدية على احتياجات الطلبة والطالبات وطبيعة الخدمات المقدمة لهم في السكن الجامعي بهدف النظر في تطويرها بالشكل الذي يحقق تطلعات وطموح طلبة الجامعة.
وقام الدكتور آل فهيد بجولة في المباني السكنية المختلفة، وتفقد النادي الرياضي والمرافق والخدمات العامة التي توفرها الجامعة في السكن، كما التقى المشرفين والمشرفات والمهندسين للتأكد من مطابقة السكن الجامعي للمواصفات العامة للسلامة وتوافر إقامة آمنة ومريحة لكل المقيمين، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة وتطوير السكن. كلمات دالة
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