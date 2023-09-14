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رئـيـس ((الـخـلـيـج الـعـربـي)) يتفقد السكن الجامعي في الصخير للوقوف على احتياجات وتطلعات الطلبة

9/14/2023 7:21:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفقد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬السكن‭ ‬الجامعي‭ ‬التابع‭ ‬للجامعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الصخير‭ ‬بهدف‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬السكن،‭ ‬ومعاينة‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬ومدى‭ ‬التزامها‭ ‬بمعايير‭ ‬جودة‭ ‬المباني‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تهيئة‭ ‬سكن‭ ‬مناسب‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬بشكل‭ ‬يؤمن‭ ‬لهم‭ ‬الراحة‭ ‬والاستقرار،‭ ‬ويوفر‭ ‬بيئة‭ ‬صحية‭ ‬ملائمة‭ ‬للتحصيل‭ ‬العلمي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأهداف‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للجامعة‭.‬

في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الجديد،‭ ‬تعرف‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬التفقدية‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬وطبيعة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الجامعي‭ ‬بهدف‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬تطويرها‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬وطموح‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭.‬

وقام‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وتفقد‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭ ‬والمرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬السكن،‭ ‬كما‭ ‬التقى‭ ‬المشرفين‭ ‬والمشرفات‭ ‬والمهندسين‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬مطابقة‭ ‬السكن‭ ‬الجامعي‭ ‬للمواصفات‭ ‬العامة‭ ‬للسلامة‭ ‬وتوافر‭ ‬إقامة‭ ‬آمنة‭ ‬ومريحة‭ ‬لكل‭ ‬المقيمين،‭ ‬موجهاً‭ ‬بضرورة‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬وتطوير‭ ‬السكن‭. ‬

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