رئـيـس ((الـخـلـيـج الـعـربـي)) يتفقد السكن الجامعي في الصخير للوقوف على احتياجات وتطلعات الطلبة

في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الجديد،‭ ‬تعرف‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬التفقدية‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬وطبيعة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الجامعي‭ ‬بهدف‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬تطويرها‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬وطموح‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭.‬

وقام‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وتفقد‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي‭ ‬والمرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬السكن،‭ ‬كما‭ ‬التقى‭ ‬المشرفين‭ ‬والمشرفات‭ ‬والمهندسين‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬مطابقة‭ ‬السكن‭ ‬الجامعي‭ ‬للمواصفات‭ ‬العامة‭ ‬للسلامة‭ ‬وتوافر‭ ‬إقامة‭ ‬آمنة‭ ‬ومريحة‭ ‬لكل‭ ‬المقيمين،‭ ‬موجهاً‭ ‬بضرورة‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬لأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬وتطوير‭ ‬السكن‭. ‬