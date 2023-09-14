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ولي العهد رئيس الوزراء يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي أبرز القضايا الإقليمية والدولية

9/14/2023 7:21:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يربطها‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬استراتيجية‭ ‬تاريخية‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تكثيف‭ ‬مساعيها‭ ‬المشتركة‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ونشر‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والازدهار،‭ ‬وفق‭ ‬رؤى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭ ‬لتعزيز‭ ‬السلام‭ ‬والنماء‭ ‬لدول‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ستشهد‭ ‬تقدمًا‭ ‬نوعيًا‭ ‬بتوقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬مرتكز‭ ‬ثابت‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬والعسكري‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬المنظومة‭ ‬الأمنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للمنطقة‭ ‬بما‭ ‬يفتح‭ ‬مسارات‭ ‬أوسع‭ ‬للتنمية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعزز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬وتمثل‭ ‬فرصة‭ ‬متاحة‭ ‬أمام‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتشارك‭ ‬في‭ ‬مبادئ‭ ‬السلام‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والازدهار‭ ‬لتؤسس‭ ‬لبنية‭ ‬عالمية‭ ‬جديدة‭ ‬تخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأمريكية‭ ‬واشنطن‭ ‬جيك‭ ‬سوليفان‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬الأعلى‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأمريكية‭ ‬وأوجه‭ ‬تطويرها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الصعد،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ومجمل‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

وقال‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬مساعيها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الحليفة‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬لما‭ ‬يشكله‭ ‬من‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لمسارات‭ ‬التنمية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬بموجب‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الشاملة‭ ‬للتكامل‭ ‬الأمني‭ ‬والازدهار،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إطلاق‭ ‬رحلات‭ ‬جوية‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2024،‭ ‬ومناقشة‭ ‬أوجه‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والاتصالات‭ ‬لاسيما‭ ‬مجالات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحيويّة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬الابتكار‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬احتجاز‭ ‬الكربون‭ ‬وفق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬ولجيك‭ ‬سوليفان‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬التزام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الدائم‭ ‬بأمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬دعمٍ‭ ‬مستمر‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬والتي‭ ‬أحد‭ ‬أوجهها‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للأسطول‭ ‬الخامس‭ ‬الأمريكي‭ ‬ومقر‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬للقوات‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭.‬

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