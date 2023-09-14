ولي العهد رئيس الوزراء يغادر الولايات المتحدة

ولي العهد رئيس الوزراء يغادر الولايات المتحدة
التاريخ
9/14/2023 7:21:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بعد زيارة رسمية التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وتم التوقيع فيها على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين نحو مزيدٍ من التكامل في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار، كما أجرى سموه خلال الزيارة مباحثات تتناول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة، واستعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان في وداع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى مغادرته سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، والشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين في واشنطن، وعدد من كبار المسؤولين. كلمات دالة
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