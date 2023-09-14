بحضور نائب رئيس مجلس الوزراءإقامة الحفل الختامي لجائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي





وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بحرص‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وحث‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬الميدانية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬صقلها‭ ‬بالعمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬الحافز‭ ‬الأول‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الخيري‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬توجيهات‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬الوالد‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مستشار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجائزة‭ ‬طِوال‭ ‬سنوات‭ ‬مسيرتها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أوصلها‭ ‬إلى‭ ‬المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬العربية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬لحرص‭ ‬معالي‭ ‬الوالد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬تشريف‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬جائزتنا‭ ‬لهو‭ ‬أكبر‭ ‬دافع‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‮»‬‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬إلقاء‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ختام‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬سموه‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬والتي‭ ‬تنظمها‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع،‭ ‬وذلك‭ ‬لتكريم‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭. ‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬الاحتفال‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شئون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وروان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬والدكتور‭ ‬أشرف‭ ‬صبحي‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الزبير،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬وممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬كلمته‭ ‬رحب‭ ‬سموه‭ ‬بالضيوف،‭ ‬مستذكراً‭ ‬تحقيق‭ ‬الجائزة‭ ‬لأهدافها‭ ‬النبيلة،‭ ‬تقديراً‭ ‬لما‭ ‬يبذله‭ ‬المتطوعون‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬لمجتمعاتهم‭ ‬وأوطانهم،‭ ‬ومواكبة‭ ‬من‭ ‬الجائزة‭ ‬للتحول‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬النظرة‭ ‬العامة‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬ورسالته‭ ‬السامية‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سبَّاقةٌ‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الخدمة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والعمل‭ ‬التطوّعي،‭ ‬ورائدة‭ ‬بمواقفها‭ ‬ومنجزاتها‭ ‬المشهودة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المكانة‭ ‬الرائدة‭ ‬للمملكة‭ ‬كبلد‭ ‬متحضر‭ ‬يُعلي‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتعاضد،‭ ‬ويشجع‭ ‬المبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشادت‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي،‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬الحفل،‭ ‬بدعم‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬للقطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم،‭ ‬مثنية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬التقدم‭ ‬للقطاع‭ ‬الشبابي،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوع‭. ‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والوطن‭ ‬العربي،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬سموه‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الجوائز‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬حث‭ ‬الشباب‭ ‬والشخصيات‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬مجتمعاتنا‭.‬

هذا،‭ ‬وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬15‭ ‬شخصية‭ ‬بارزة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬تقديراً‭ ‬لإسهاماتهم‭ ‬البارزة‭ ‬والمتميزة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني،‭ ‬ودورهم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬أبرزهم‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الحقيل،‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬البلدية‭ ‬والقروية‭ ‬والإسكان‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والدكتور‭ ‬أشرف‭ ‬صبحي،‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الجروان‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬العالمي‭ ‬للتسامح‭ ‬والسلام‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الزبير‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وفضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وعدد‭ ‬ممن‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والتنموي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

وتم‭ ‬منح‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للريادة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المجتمعي‭ ‬لشركة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو،‭ ‬تقديراً‭ ‬لدورها‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬ودعم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬مختلف‭ ‬الشرائح‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التنموي‭ ‬والإنساني‭. ‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬الفائزة‭ ‬بجائزة‭ ‬سموه‭ ‬لأفضل‭ ‬مشروع‭ ‬تطوعي‭ ‬بحريني،‭ ‬فقد‭ ‬فازت‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬جمعية‭ ‬الصم‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬مشروعها‭ ‬المركز‭ ‬المرئي‭ ‬للتطبيب‭ ‬بلغة‭ ‬الإشارة،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مؤسسة‭ ‬بحرين‭ ‬ترست‭ ‬عن‭ ‬مشروعها‭ ‬مدرسة‭ ‬المستشفى،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬جمعية‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الخيرية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬عن‭ ‬مشروعها‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬أما‭ ‬فئة‭ ‬الفرق‭ ‬التطوعية‭ ‬والأفراد،‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬المسعفين‭ ‬التطوعي،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فريق‭ ‬حلق‭ ‬بحلمك‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ (‬ Dream ‭ ‬ Big ‭)‬،‭ ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فقد‭ ‬فاز‭ ‬به‭ ‬فريق‭ ‬سحابة‭ ‬أمل‭ ‬التطوعي‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬سحابة‭ ‬أمل‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬رعاة‭ ‬الجائزة‭ ‬وهم‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ (‬جيبك‭)‬،‭ ‬وصحيفة‭ ‬البلاد،‭ ‬وصحيفة‭ ‬الأيام،‭ ‬وصحيفة‭ ‬الوطن‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬حسن‭ ‬بوهزاع،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة،‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتفضله‭ ‬برعاية‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬الدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والعالم‭ ‬العربي‭.‬