القائد العام يؤكد كفاءة التخطيط والتنفيذ لتأهيل الكوادر الوطنية بالعلوم العسكرية المتقدمة

وأعرب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬الكبير‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كفاءة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنفيذ‭ ‬لتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بالعلوم‭ ‬العسكرية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬والدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬فرجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬يؤدون‭ ‬أدوارهم‭ ‬الوطنية‭ ‬بكل‭ ‬تفان‭ ‬وإخلاص‭ ‬ومقدرة‭ ‬لحماية‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭. ‬