القائد العام يؤكد كفاءة التخطيط والتنفيذ لتأهيل الكوادر الوطنية بالعلوم العسكرية المتقدمة

القائد العام يؤكد كفاءة التخطيط والتنفيذ لتأهيل الكوادر الوطنية بالعلوم العسكرية المتقدمة
التاريخ
9/14/2023 7:21:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بزيارة لإحدى وحدات قوة دفاع البحرين، اطلع خلالها على ما وصلت إليه تلك الوحدة من جاهزية قتالية واستعدادات إدارية وعسكرية، وذلك صباح أمس.
وأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن اعتزازه وتقديره الكبير للجهود التي يبذلها رجال قوة دفاع البحرين في كفاءة التخطيط والتنفيذ لتأهيل الكوادر الوطنية بالعلوم العسكرية المتقدمة، وذلك ضمن التوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدعم المتواصل من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، فرجال قوة دفاع البحرين يؤدون أدوارهم الوطنية بكل تفان وإخلاص ومقدرة لحماية مملكتنا الغالية. كلمات دالة
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