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القائد العام يؤكد كفاءة التخطيط والتنفيذ لتأهيل الكوادر الوطنية بالعلوم العسكرية المتقدمة

9/14/2023 7:21:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بزيارة‭ ‬لإحدى‭ ‬وحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬اطلع‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬تلك‭ ‬الوحدة‭ ‬من‭ ‬جاهزية‭ ‬قتالية‭ ‬واستعدادات‭ ‬إدارية‭ ‬وعسكرية،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وأعرب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬الكبير‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬رجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كفاءة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنفيذ‭ ‬لتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بالعلوم‭ ‬العسكرية‭ ‬المتقدمة،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬والدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬فرجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬يؤدون‭ ‬أدوارهم‭ ‬الوطنية‭ ‬بكل‭ ‬تفان‭ ‬وإخلاص‭ ‬ومقدرة‭ ‬لحماية‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭. ‬

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