مدير عام تنفيذ العقوبات البديلة يشهد حفل ((إنجاز البحرين)) لتكريم الشركاء والمتطوعين

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬والتدريبية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنفيذ‭ ‬وكذلك‭ ‬المتابعة‭ ‬اللاحقة،‭ ‬عملت‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الذات‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬المعرفية‭ ‬والمهنية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬للعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭.‬