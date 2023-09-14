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مدير عام تنفيذ العقوبات البديلة يشهد حفل ((إنجاز البحرين)) لتكريم الشركاء والمتطوعين

9/14/2023 7:21:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬السنوي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬لتكريم‭ ‬الشركاء‭ ‬والمتطوعين‭ ‬المتميزين،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬برعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أنه‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتعليمات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬والبرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬والتدريبية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التنفيذ‭ ‬وكذلك‭ ‬المتابعة‭ ‬اللاحقة،‭ ‬عملت‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬لتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الذات‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬المعرفية‭ ‬والمهنية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬التأهيلية‭ ‬للعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والسجون‭ ‬المفتوحة‭.‬

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