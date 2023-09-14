مدير عام تنفيذ العقوبات البديلة يشهد حفل ((إنجاز البحرين)) لتكريم الشركاء والمتطوعين

مدير عام تنفيذ العقوبات البديلة يشهد حفل ((إنجاز البحرين)) لتكريم الشركاء والمتطوعين
التاريخ
9/14/2023 7:21:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة حفل التكريم السنوي لمؤسسة إنجاز البحرين لتكريم الشركاء والمتطوعين المتميزين، والذي أقيم برعاية سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة أنه تنفيذاً لتعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في الارتقاء بتطبيق أحكام القانون وتوفير الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية للمستفيدين بما يسهم في تحقيق نجاحات نوعية في عملية التنفيذ وكذلك المتابعة اللاحقة، عملت الإدارة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لتنفيذ البرامج التي تساعد المستفيدين من السجون المفتوحة في الاعتماد على الذات وتعزيز ثقتهم وقدراتهم المعرفية والمهنية.
وأعرب عن شكره وتقديره لمؤسسة إنجاز البحرين على دورها في دعم البرامج التأهيلية للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة. كلمات دالة
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