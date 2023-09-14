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د. الشيخة رنا بنت عيسى: نطمح إلى توحيد الرؤى المؤسسية نحو الارتقاء بقدرات الكوادر الإدارية

9/14/2023 7:21:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬والرؤى‭ ‬المؤسسية‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بقدرات‭ ‬الكوادر‭ ‬الإدارية‭ ‬ويرفع‭ ‬من‭ ‬كفاءتها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الممارسات‭ ‬التطبيقية،‭ ‬والخبرات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والعلمية،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬مسارات‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المعهد‭ ‬العربي‭ ‬لإنماء‭ ‬المدن‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمخرجات‭ ‬التدريبية‭ ‬والاستشارية‭ ‬والبحثية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬اجتماعها‭ ‬بالدكتور‭ ‬أنس‭ ‬المغيري،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمعهد‭ ‬العربي‭ ‬لإنماء‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وعددٍ‭ ‬من‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬كلتا‭ ‬الجهتين؛‭ ‬لبحث‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭.‬


‬وأوضحت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬المعهد‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬نحو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬المؤسسية،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الأداء‭ ‬والخدمات‭ ‬المُقدّمة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬يقوم‭ ‬بتوظيف‭ ‬قدرات‭ ‬كوادره‭ ‬الوطنية‭ ‬لدراسة‭ ‬احتياجات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬نحو‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬التدريبية‭ ‬والاستشارية‭ ‬والبحثية‭ ‬المقدمة،‭ ‬وجعلها‭ ‬ملائمة‭ ‬للاحتياجات‭ ‬والمتطلبات‭ ‬التنموية‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬المتسارع‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭.‬


‬وأشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬أنس‭ ‬المغيري‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمعهد‭ ‬العربي‭ ‬لإنماء‭ ‬المدن‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬باستراتيجية‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬احتياجات‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬القيادات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتطوير‭ ‬مخرجات‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬وجعلها‭ ‬مواكبة‭ ‬لكافة‭ ‬المتطلبات‭ ‬والمتغيرات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭.‬

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