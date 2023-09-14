د. الشيخة رنا بنت عيسى: نطمح إلى توحيد الرؤى المؤسسية نحو الارتقاء بقدرات الكوادر الإدارية

د. الشيخة رنا بنت عيسى: نطمح إلى توحيد الرؤى المؤسسية نحو الارتقاء بقدرات الكوادر الإدارية
التاريخ
9/14/2023 7:21:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة الحرص على توحيد الجهود والرؤى المؤسسية بين جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني في منطقة الخليج العربي، بما يُسهم في الارتقاء بقدرات الكوادر الإدارية ويرفع من كفاءتها، من خلال تبادل الممارسات التطبيقية، والخبرات الأكاديمية والعلمية، مشيرةً إلى أن معهد الإدارة العامة يسعى إلى فتح مسارات أوسع من التعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن بما يُسهم في الارتقاء بالمخرجات التدريبية والاستشارية والبحثية.
جاء ذلك لدى اجتماعها بالدكتور أنس المغيري، المدير العام للمعهد العربي لإنماء المدن في المملكة العربية السعودية، وعددٍ من المعنيين في كلتا الجهتين؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات.
وأوضحت د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة أن المعهد يسعى إلى فتح آفاق أوسع من التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، نحو الاستثمار في الكوادر المؤسسية، بما ينعكس على جودة الأداء والخدمات المُقدّمة، مضيفة أن معهد الإدارة العامة يقوم بتوظيف قدرات كوادره الوطنية لدراسة احتياجات مملكة البحرين والمنطقة، نحو رفع جودة الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية المقدمة، وجعلها ملائمة للاحتياجات والمتطلبات التنموية الحالية والمستقبلية، في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم أجمع.
كلمات دالة
وأشاد الدكتور أنس المغيري المدير العام للمعهد العربي لإنماء المدن في المملكة العربية السعودية باستراتيجية معهد الإدارة العامة التي تجمع بين احتياجات القطاعين العام والخاص في مجال تنمية وتطوير القيادات الوطنية، وتطوير مخرجات العمل المؤسسي وجعلها مواكبة لكافة المتطلبات والمتغيرات الحالية والمستقبلية.
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