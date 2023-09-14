Friday, 15 September 2023 03:30 GMT

بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطيةالـمـلك وولـي الـعهد رئيس الوزراء يتلقيان التهاني من رئيسي النواب والشورى

9/14/2023 7:21:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬الكريم‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الحكيمة‭ ‬وبدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬جلالته‭ ‬الكريمة‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬المسيرة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة،‭ ‬شكّل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬للمسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبنيها‭ ‬المبادئ‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وبناء‭ ‬أسس‭ ‬دستورية‭ ‬عصرية‭ ‬وحضارية‭ ‬انبثقت‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬إيذاناً‭ ‬بتدشين‭ ‬عهد‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الإصلاح‭ ‬السياسي‭ ‬والحياة‭ ‬الديمقراطية‭.‬

‭ ‬وتلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬الكريم‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للديمقراطية‭ ‬الذي‭ ‬تحتفل‭ ‬به‭ ‬برلمانات‭ ‬العالم‭ ‬والاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭ ‬وبدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بوضع‭ ‬أسسه‭ ‬ومبادئه‭ ‬المتقدمة‭ ‬بنهج‭ ‬ديمقراطي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحياة‭ ‬البرلمانية‭ ‬والمشاركة‭ ‬السياسية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬شكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬للمسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬والتنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة،‭ ‬وعزز‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬نهوض‭ ‬الحياة‭ ‬البرلمانية‭ ‬والمشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬والاستقرار‭ ‬والرخاء‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

‭ ‬ونوه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬بصمات‭ ‬رؤية‭ ‬الحكومة‭ ‬المستقبلية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بما‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬وانعكس‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN14092023000055011008ID1107073743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث