بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطيةالـمـلك وولـي الـعهد رئيس الوزراء يتلقيان التهاني من رئيسي النواب والشورى

بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطيةالـمـلك وولـي الـعهد رئيس الوزراء يتلقيان التهاني من رئيسي النواب والشورى
التاريخ
9/14/2023 7:21:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رفع فيها إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، والذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام.
وأكد رئيس مجلس النواب في برقيته أن ما تحقق من إنجازات لمملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المعظم الحكيمة وبدعم ورعاية جلالته الكريمة للسلطة التشريعية منذ انطلاق المسيرة الإصلاحية التنموية الشاملة والمستدامة، شكّل نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، من خلال تبنيها المبادئ الرفيعة التي تعزز دولة القانون والمؤسسات، وبناء أسس دستورية عصرية وحضارية انبثقت من ميثاق العمل الوطني إيذاناً بتدشين عهد جديد من الإصلاح السياسي والحياة الديمقراطية.
وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، رفع فيها إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي تحتفل به برلمانات العالم والاتحاد البرلماني الدولي في الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن عظيم فخره واعتزازه بما تحقق من إنجازات لمملكة البحرين في ظل قيادة جلالته الحكيمة وبدعم ورعاية جلالته السامية للسلطة التشريعية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الرائد الذي تفضل جلالته بوضع أسسه ومبادئه المتقدمة بنهج ديمقراطي لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات لمملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المعظم شكل نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية الإصلاحية والتنموية الشاملة والمستدامة، وعزز دولة القانون والمؤسسات وأسهم في نهوض الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية لتحقيق المزيد من البناء والتنمية والاستقرار والرخاء في الوطن الغالي.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، رفع فيها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، والذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام.
ونوه رئيس مجلس النواب في برقيته بما تحقق من إنجازات لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مما كان له الأثر البارز في نجاح دور السلطة التشريعية في إنجاز المشاريع والمبادرات على مختلف الأصعدة والتي تحمل بصمات رؤية الحكومة المستقبلية من أجل خدمة مملكة البحرين.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، رفع فيها إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، والذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام.
وأعرب رئيس مجلس الشورى في برقيته عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات لمملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة والدعم المستمر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما عزز من مكانة مملكة البحرين المتقدمة في مجال العمل البرلماني، وانعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية والازدهار في مختلف المجالات والقطاعات في المملكة. كلمات دالة
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