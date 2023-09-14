بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطيةالـمـلك وولـي الـعهد رئيس الوزراء يتلقيان التهاني من رئيسي النواب والشورى

‭ ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬الحكيمة‭ ‬وبدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬جلالته‭ ‬الكريمة‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬المسيرة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة،‭ ‬شكّل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬للمسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبنيها‭ ‬المبادئ‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وبناء‭ ‬أسس‭ ‬دستورية‭ ‬عصرية‭ ‬وحضارية‭ ‬انبثقت‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬إيذاناً‭ ‬بتدشين‭ ‬عهد‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الإصلاح‭ ‬السياسي‭ ‬والحياة‭ ‬الديمقراطية‭.‬

‭ ‬وتلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬الكريم‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للديمقراطية‭ ‬الذي‭ ‬تحتفل‭ ‬به‭ ‬برلمانات‭ ‬العالم‭ ‬والاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭ ‬وبدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬للسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بوضع‭ ‬أسسه‭ ‬ومبادئه‭ ‬المتقدمة‭ ‬بنهج‭ ‬ديمقراطي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحياة‭ ‬البرلمانية‭ ‬والمشاركة‭ ‬السياسية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬شكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬للمسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬والتنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة،‭ ‬وعزز‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وأسهم‭ ‬في‭ ‬نهوض‭ ‬الحياة‭ ‬البرلمانية‭ ‬والمشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية‭ ‬والاستقرار‭ ‬والرخاء‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

‭ ‬ونوه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬بصمات‭ ‬رؤية‭ ‬الحكومة‭ ‬المستقبلية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

‭ ‬وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬برقيته‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بما‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني،‭ ‬وانعكس‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬