زلزال المغرب يضاعف معاناة المزارعين.. ويترك آلاف الأطفال تحت هول الصدمة

إنجيد‭ (‬المغرب‭) ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬من‭ ‬قريته‭ ‬سوى‭ ‬ركام،‭ ‬وفرغ‭ ‬حقله‭ ‬المزروع‭ ‬بأشجار‭ ‬التفاح‭ ‬من‭ ‬الثمار‭ ‬قبل‭ ‬أوانه،‭ ‬لكن‭ ‬محمد‭ ‬المتوّق‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يبارح‭ ‬أرضه‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬شريان‭ ‬حياة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬كثر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الجبلية‭ ‬من‭ ‬المغرب‭ ‬المدمّرة‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال‭. ‬

ويروي‭ ‬المزارع‭ ‬البالغ‭ ‬56‭ ‬عاماً،‭ ‬فيما‭ ‬يقف‭ ‬عاجزاً‭ ‬في‭ ‬حقله‭ ‬الذي‭ ‬يزرع‭ ‬فيه‭ ‬التفاح‭ ‬والجوز‭ ‬وخضراوات‭ ‬وسط‭ ‬سلسلة‭ ‬جبال‭ ‬الأطلس‭ ‬الكبير‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬البرد‭ ‬هو‭ ‬أسوأ‭ ‬عدو‭ ‬لنا،‭ ‬لكن‭ ‬الآن‭ ‬هناك‭ ‬عدو‭ ‬آخر‭: ‬الزلزال،‭ ‬لقد‭ ‬دمّر‭ ‬كلّ‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬

يشير‭ ‬الرجل‭ ‬إلى‭ ‬أشجاره‭ ‬التي‭ ‬زرعت‭ ‬بعناية‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬عائلته،‭ ‬تحت‭ ‬منازل‭ ‬تقليدية‭ ‬بنيت‭ ‬بالحجارة‭ ‬والخشب،‭ ‬وقد‭ ‬تحطّمت‭ ‬تماماً‭. ‬

يحلّ‭ ‬موسم‭ ‬جني‭ ‬الثمار‭ ‬في‭ ‬الخريف،‭ ‬لكن‭ ‬تفاحاته‭ ‬الحمراء‭ ‬تناثرت‭ ‬على‭ ‬العشب‭ ‬الأخضر،‭ ‬وامتزجت‭ ‬رائحتها‭ ‬برائحة‭ ‬جيفة‭ ‬حمار‭ ‬نفق‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬وفق‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭. ‬

ولم‭ ‬ينضج‭ ‬التفاح‭ ‬بعد‭ ‬ليكون‭ ‬صالحا‭ ‬للبيع،‭ ‬وقد‭ ‬أطاح‭ ‬الزلزال‭ ‬بموسم‭ ‬كامل‭ ‬وبقدرة‭ ‬الفلاحين‭ ‬على‭ ‬سداد‭ ‬ديونهم‭. ‬

وكما‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬الحوز‭ ‬الجبلي،‭ ‬تعدّ‭ ‬الزراعة‭ ‬وتربية‭ ‬المواشي‭ ‬مثل‭ ‬الأبقار‭ ‬والأغنام‭ ‬مصدراً‭ ‬للرزق‭ ‬والقوت‭. ‬

وأطلقت‭ ‬الحكومة‭ ‬وجهات‭ ‬مانحة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬برامج،‭ ‬بعضها‭ ‬لمكافحة‭ ‬تأثيرات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وأخرى‭ ‬مخصصة‭ ‬لفكّ‭ ‬عزلة‭ ‬تلك‭ ‬المجتمعات‭ ‬وإعطاء‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاستقلالية‭ ‬للنساء‭. ‬

كذلك‭ ‬نفّذت‭ ‬برامج‭ ‬لإعادة‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬الآسنة‭ ‬المُعالَجة‭ ‬وبرامج‭ ‬توفير‭ ‬المياه‭ ‬للري‭ ‬الزراعي‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬التنقيط‭ ‬بهدف‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭. ‬

وقد‭ ‬أنهك‭ ‬الجفاف‭ ‬ونقص‭ ‬المياه‭ ‬أصلاً‭ ‬المزارعين‭ ‬الصغار،‭ ‬ليزيد‭ ‬وقع‭ ‬صدمة‭ ‬الزلزال‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬معاناتهم‭.‬

في‭ ‬مشهد‭ ‬اخر‭ ‬من‭ ‬الكارثة‭ ‬نجت‭ ‬الطفلة‭ ‬ابتسام‭ ‬بأعجوبة‭ ‬من‭ ‬أنقاض‭ ‬بيتها‭ ‬بعد‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬دمر‭ ‬قريتها‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الأطلس‭ ‬وسط‭ ‬المغرب‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تحت‭ ‬هول‭ ‬صدمة‭ ‬زادها‭ ‬ألما‭ ‬فقدان‭ ‬صديقتيها‭ ‬والأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بمدرستها‭. ‬

بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬الزلزال‭ ‬الأشد‭ ‬الذي‭ ‬يضرب‭ ‬المغرب‭ ‬تعيش‭ ‬ابتسام‭ ‬مع‭ ‬عائلتها‭ ‬تحت‭ ‬خيمة‭ ‬صغيرة‭ ‬أقيمت‭ ‬عند‭ ‬سفح‭ ‬المرتفع‭ ‬الذي‭ ‬تقع‭ ‬فيه‭ ‬القرية‭ ‬بجوار‭ ‬عشرات‭ ‬العائلات‭ ‬المنكوبة،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬75‭ ‬كيلومترا‭ ‬جنوب‭ ‬مراكش‭. ‬

وتتذكر‭ ‬الفتاة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬9‭ ‬أعوام‭ ‬لحظات‭ ‬الفاجعة‭: ‬‮«‬كان‭ ‬أبي‭ ‬يناديني‭ ‬وكنت‭ ‬أصرخ‭ ‬لأخبره‭ ‬أنني‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬زاد‭ ‬هول‭ ‬الصدمة‭ ‬فقدان‭ ‬صديقتيها‭ ‬‮«‬منى‭ ‬وزينب‭ ‬اللتين‭ ‬كنت‭ ‬أرافقهما‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬رغم‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفصل‮»‬‭. ‬

وتشعر‭ ‬والدتها‭ ‬نعيمة‭ ‬بنحمو‭ ‬‮«‬بالخوف‭ ‬عليها‮»‬‭ ‬من‭ ‬تبعات‭ ‬الصدمة‭ ‬والكوابيس‭ ‬التي‭ ‬توقظها‭ ‬ليلا‭ ‬وهي‭ ‬تصرخ‭ ‬‮«‬أخرجوني،‭ ‬لقد‭ ‬سقطت‮»‬‭. ‬

علما‭ ‬أنها‭ ‬فقدت‭ ‬أيضا‭ ‬شقيقتها‭ ‬الأصغر‭ (‬4‭ ‬أعوام‭)‬،‭ ‬وجدتيها‭ ‬في‭ ‬الزلزال‭. ‬

فيما‭ ‬أخرجت‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬بأعجوبة‭ ‬بفضل‭ ‬والدها‭ ‬وعمها‭ ‬بعدما‭ ‬تهدم‭ ‬البيت‭ ‬جراء‭ ‬تهاوي‭ ‬صخور‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬الجبل‭. ‬

واعتبرت‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬التعليم‭ ‬‮«‬مقلق‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الزلزال،‭ ‬حيث‭ ‬تضررت‭ ‬530‭ ‬مدرسة‭ ‬و55‭ ‬مدرسة‭ ‬داخلية‭. ‬

وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬ضرب‭ ‬الزلزال‭ ‬منطقة‭ ‬قروية‭ ‬ونائية‭ ‬تضم‭ ‬حوالي‭ ‬مليون‭ ‬تلميذ‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬ألف‭ ‬مدرس‮»‬‭. ‬

فيما‭ ‬أشارت‭ ‬تقديرات‭ ‬لمنظمة‭ ‬اليونيسف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬قد‭ ‬تأثروا‭ ‬بالزلزال‭. ‬