((هيومن رايتس ووتش)): ظروف ((غير إنسانية)) تعيشها عائلات طلبت اللجوء في بريطانيا





لندن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استنكرت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬أمس‭ ‬استقبال‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عائلات‭ ‬طلبت‭ ‬اللجوء‭ ‬تضم‭ ‬أطفالاً،‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬إقامة‭ ‬موقتة‭ ‬ذات‭ ‬ظروف‭ ‬‮«‬غير‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬وغير‭ ‬مناسبة،‭ ‬يأكلها‭ ‬العفن‭ ‬والرطوبة‭ ‬والفئران‭...

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وخلصت‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬ومنظمة‭ ‬‮«‬جست‭ ‬فير‮»‬‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬صفحة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬‮«‬المروعة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬نتيجة‭ ‬‮«‬فشل‮»‬‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.

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وأوضحت‭ ‬المنظمتان‭ ‬أنهما‭ ‬بهدف‭ ‬كتابة‭ ‬التقرير‭ ‬أجرتا‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬طالب‭ ‬لجوء،‭ ‬بينهم‭ ‬27‭ ‬طفلاً،‭ ‬يعيشون‭ ‬أو‭ ‬عاشوا‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬مساكن‭ ‬موقتة‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭.

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وأشارت‭ ‬أسر‭ ‬عديدة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬قضاء‭ ‬أشهر‭ ‬هناك،‭ ‬وأحياناً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬رغم‭ ‬هدف‭ ‬الحكومة‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أطفالاً‭ ‬إلى‭ ‬مساكن‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬19‭ ‬يوماً‭.

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ويسلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬صعوبات‭ ‬تحدّث‭ ‬عنها‭ ‬طالبو‭ ‬اللجوء‭ ‬منها‭ ‬ضيق‭ ‬المساحة،‭ ‬والرطوبة،‭ ‬والعفن،‭ ‬وانتشار‭ ‬آفات،‭ ‬وصعوبة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬طعام،‭ ‬وعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الطهو‭ ‬وإرسال‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬اذ‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالمدارس‭ ‬على‭ ‬الفور‭.

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وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬قسم‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬ياسمين‭ ‬أحمد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السكن‭ ‬غير‭ ‬الإنساني‭ ‬وغير‭ ‬المناسب‭ ‬للأشخاص‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬أمان‭ ‬ليس‭ ‬مقبولاً‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬سادس‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬على‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬تمويلها‭ ‬نحو‭ ‬الإسكان‭ ‬الطويل‭ ‬الأجل‭ ‬والدعم‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.

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وتحاول‭ ‬الحكومة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬للمهاجرين‭ - ‬وهو‭ ‬موضوع‭ ‬حساس‭ ‬سياسياً‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ - ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬عبر‭ ‬اجتياز‭ ‬بحر‭ ‬المانش‭ ‬المحفوف‭ ‬بالمخاطر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قوارب‭ ‬صغيرة‭.

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ويمنع‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬المهاجرين‭ ‬الوافدين‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬اللجوء،‭ ‬وينص‭ ‬على‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬ثالثة‭ ‬مثل‭ ‬رواندا،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬معلقة‭ ‬بسبب‭ ‬دعاوى‭ ‬قانونية‭.

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ويريد‭ ‬المحافظون‭ ‬الحاكمون‭ ‬أيضًا‭ ‬خفض‭ ‬تكلفة‭ ‬إسكان‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬سفن‭ ‬أو‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬مهجورة‭.

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وخلال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬اضطرت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬التي‭ ‬صعدت‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬‮«‬بيبي‭ ‬ستوكهولم‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬بارجة‭ ‬ضخمة‭ ‬راسية‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬بورتلاند‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬إلى‭ ‬مغادرتها،‭ ‬بسبب‭ ‬اكتشاف‭ ‬بكتيريا‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬متنها‭. ‬

وشدّدت‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬و«جست‭ ‬فير‮»‬‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬السفن‭ ‬والثكنات‭ ‬والمرافق‭ ‬المماثلة‭ ‬لإيواء‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭.

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وأضافت‭ ‬‮«‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬دعم‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬ليعثروا‭ ‬على‭ ‬سكنهم‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يختارونه‭ ‬ومنحهم‭ ‬الحق‭ ‬بالعمل‭ ‬خلال‭ ‬درس‭ ‬ملفاتهم‮»‬‭. ‬