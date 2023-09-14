Friday, 15 September 2023 03:30 GMT

((هيومن رايتس ووتش)): ظروف ((غير إنسانية)) تعيشها عائلات طلبت اللجوء في بريطانيا

9/14/2023 7:21:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00


لندن‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استنكرت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬أمس‭ ‬استقبال‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬عائلات‭ ‬طلبت‭ ‬اللجوء‭ ‬تضم‭ ‬أطفالاً،‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬إقامة‭ ‬موقتة‭ ‬ذات‭ ‬ظروف‭ ‬‮«‬غير‭ ‬إنسانية‮»‬‭ ‬وغير‭ ‬مناسبة،‭ ‬يأكلها‭ ‬العفن‭ ‬والرطوبة‭ ‬والفئران‭...

وخلصت‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬ومنظمة‭ ‬‮«‬جست‭ ‬فير‮»‬‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬صفحة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬‮«‬المروعة‮»‬‭ ‬هي‭ ‬نتيجة‭ ‬‮«‬فشل‮»‬‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.

وأوضحت‭ ‬المنظمتان‭ ‬أنهما‭ ‬بهدف‭ ‬كتابة‭ ‬التقرير‭ ‬أجرتا‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬طالب‭ ‬لجوء،‭ ‬بينهم‭ ‬27‭ ‬طفلاً،‭ ‬يعيشون‭ ‬أو‭ ‬عاشوا‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬مساكن‭ ‬موقتة‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭.

وأشارت‭ ‬أسر‭ ‬عديدة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬قضاء‭ ‬أشهر‭ ‬هناك،‭ ‬وأحياناً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬رغم‭ ‬هدف‭ ‬الحكومة‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أطفالاً‭ ‬إلى‭ ‬مساكن‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬19‭ ‬يوماً‭.

ويسلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬صعوبات‭ ‬تحدّث‭ ‬عنها‭ ‬طالبو‭ ‬اللجوء‭ ‬منها‭ ‬ضيق‭ ‬المساحة،‭ ‬والرطوبة،‭ ‬والعفن،‭ ‬وانتشار‭ ‬آفات،‭ ‬وصعوبة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬طعام،‭ ‬وعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الطهو‭ ‬وإرسال‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬اذ‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالمدارس‭ ‬على‭ ‬الفور‭.

وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬قسم‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬ياسمين‭ ‬أحمد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السكن‭ ‬غير‭ ‬الإنساني‭ ‬وغير‭ ‬المناسب‭ ‬للأشخاص‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬أمان‭ ‬ليس‭ ‬مقبولاً‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬سادس‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬على‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬تمويلها‭ ‬نحو‭ ‬الإسكان‭ ‬الطويل‭ ‬الأجل‭ ‬والدعم‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.

وتحاول‭ ‬الحكومة‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬للمهاجرين‭ - ‬وهو‭ ‬موضوع‭ ‬حساس‭ ‬سياسياً‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ - ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬عبر‭ ‬اجتياز‭ ‬بحر‭ ‬المانش‭ ‬المحفوف‭ ‬بالمخاطر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قوارب‭ ‬صغيرة‭.

ويمنع‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬المهاجرين‭ ‬الوافدين‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬اللجوء،‭ ‬وينص‭ ‬على‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬ثالثة‭ ‬مثل‭ ‬رواندا،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬معلقة‭ ‬بسبب‭ ‬دعاوى‭ ‬قانونية‭.

ويريد‭ ‬المحافظون‭ ‬الحاكمون‭ ‬أيضًا‭ ‬خفض‭ ‬تكلفة‭ ‬إسكان‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬سفن‭ ‬أو‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬مهجورة‭.

وخلال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬اضطرت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬التي‭ ‬صعدت‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬‮«‬بيبي‭ ‬ستوكهولم‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬بارجة‭ ‬ضخمة‭ ‬راسية‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬بورتلاند‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬إلى‭ ‬مغادرتها،‭ ‬بسبب‭ ‬اكتشاف‭ ‬بكتيريا‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬على‭ ‬متنها‭. ‬

وشدّدت‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬و«جست‭ ‬فير‮»‬‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬السفن‭ ‬والثكنات‭ ‬والمرافق‭ ‬المماثلة‭ ‬لإيواء‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭.

وأضافت‭ ‬‮«‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬دعم‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬ليعثروا‭ ‬على‭ ‬سكنهم‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬يختارونه‭ ‬ومنحهم‭ ‬الحق‭ ‬بالعمل‭ ‬خلال‭ ‬درس‭ ‬ملفاتهم‮»‬‭. ‬

MENAFN14092023000055011008ID1107073741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث