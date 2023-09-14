طالب في جامعة البحرين يفوز بفضية بطولة غرب آسيا للمبارزة

فاز‭ ‬طالب

في‮

‬جامعة‭ ‬البحرين

بالميدالية‭ ‬الفضية

في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للمبارزة

التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬مؤخراً،‭ ‬وشهدت‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭.‬‮

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وعبر‭ ‬عضو

منتخب

البحرين‭ ‬للمبارزة

الطالب‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬بالجامعة‭ ‬علي‭ ‬هاني‭ ‬العميري‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمركز‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الفريق،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬البطولة‭ ‬والإعداد‭ ‬لها‭.‬

وأقيمت

البطولة

في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ (‬عمَّان‭) ‬في‭ ‬الفترة

من‮

‬2‮

‬إلى‮

‬6‭ ‬سبتمبر

الجاري،‮

‬تنافس‭ ‬خلالها‭ ‬العميري‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬لعبها‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني،‮

‬وتمَّ‮

‬تتويج‭ ‬فريق‭ ‬المنتخب‭ ‬بالميدالية

الفضية‭ (‬سلاح‭ ‬الأيبية‭)‬،‮

‬حيث‭ ‬حلَّ‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭.‬

وتألف‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للمبارزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭: ‬عبدالكريم‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالله،‭ ‬وعلي‮

‬العميري‭ ‬وعبداالله‭ ‬راشد‭ ‬البلوشي،‮

‬وقد‭ ‬تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرباعي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني،‭ ‬وفاز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭. ‬‮

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وشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬146‭ ‬لاعباً‮

‬ولاعبة‭ ‬يمثلون‭ ‬منتخبات‭: ‬البحرين،‮

‬والسعودية،‮

‬والإمارات‭ ‬وقطر،‮

‬وعُمان،‮

‬والعراق،‮

‬واليمن،‭ ‬وسوريا،‭ ‬ولبنان،‮

‬وفلسطين،‮

‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البلد‭ ‬المستضيف

الأردن‭.‬

وتشجع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬طلبتها‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنافسات

والمسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية،‮

‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى

صقل‭ ‬شخصية

الطالب،‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬الإبداعية‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحة‭ ‬المجال‭ ‬أمامهم‭ ‬ليستكشفوا‭ ‬قدراتهم‭ ‬الخاصة،‮

‬وتمكين‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬بما‭ ‬توفره‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭.‬

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