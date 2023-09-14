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طالب في جامعة البحرين يفوز بفضية بطولة غرب آسيا للمبارزة

9/14/2023 7:21:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فاز‭ ‬طالب
في‮
‬جامعة‭ ‬البحرين
بالميدالية‭ ‬الفضية
في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للمبارزة
التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬مؤخراً،‭ ‬وشهدت‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭.‬‮

وعبر‭ ‬عضو
منتخب
البحرين‭ ‬للمبارزة
الطالب‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬بالجامعة‭ ‬علي‭ ‬هاني‭ ‬العميري‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالمركز‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الفريق،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالدعم‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬البطولة‭ ‬والإعداد‭ ‬لها‭.‬

وأقيمت
البطولة
في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ (‬عمَّان‭) ‬في‭ ‬الفترة
من‮
‬2‮
‬إلى‮
‬6‭ ‬سبتمبر
الجاري،‮
‬تنافس‭ ‬خلالها‭ ‬العميري‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬لعبها‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني،‮
‬وتمَّ‮
‬تتويج‭ ‬فريق‭ ‬المنتخب‭ ‬بالميدالية
الفضية‭ (‬سلاح‭ ‬الأيبية‭)‬،‮
‬حيث‭ ‬حلَّ‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭.‬

وتألف‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للمبارزة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭: ‬عبدالكريم‭ ‬عيسى‭ ‬عبدالله،‭ ‬وعلي‮
‬العميري‭ ‬وعبداالله‭ ‬راشد‭ ‬البلوشي،‮
‬وقد‭ ‬تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرباعي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني،‭ ‬وفاز‭ ‬بالميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭. ‬‮

وشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬146‭ ‬لاعباً‮
‬ولاعبة‭ ‬يمثلون‭ ‬منتخبات‭: ‬البحرين،‮
‬والسعودية،‮
‬والإمارات‭ ‬وقطر،‮
‬وعُمان،‮
‬والعراق،‮
‬واليمن،‭ ‬وسوريا،‭ ‬ولبنان،‮
‬وفلسطين،‮
‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬البلد‭ ‬المستضيف
الأردن‭.‬

وتشجع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬طلبتها‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنافسات
والمسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية،‮
‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى
صقل‭ ‬شخصية
الطالب،‭ ‬وتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬الإبداعية‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحة‭ ‬المجال‭ ‬أمامهم‭ ‬ليستكشفوا‭ ‬قدراتهم‭ ‬الخاصة،‮
‬وتمكين‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬بما‭ ‬توفره‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭.‬

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