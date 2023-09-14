طالب في جامعة البحرين يفوز بفضية بطولة غرب آسيا للمبارزة

طالب في جامعة البحرين يفوز بفضية بطولة غرب آسيا للمبارزة
التاريخ
9/14/2023 7:21:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فاز طالب
في
جامعة البحرين
بالميدالية الفضية
في بطولة غرب آسيا للمبارزة
التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمّان مؤخراً، وشهدت منافسة قوية.
وعبر عضو
منتخب
البحرين للمبارزة
الطالب في قسم التربية الرياضية بالجامعة علي هاني العميري عن سعادته بالمركز المتقدم الذي حققه الفريق، منوهاً بالدعم الذي حظي به خلال فترة البطولة والإعداد لها.
وأقيمت
البطولة
في العاصمة الأردنية (عمَّان) في الفترة
من
2
إلى
6 سبتمبر
الجاري،
تنافس خلالها العميري في الجولات الجماعية التي لعبها المنتخب البحريني،
وتمَّ
تتويج فريق المنتخب بالميدالية
الفضية (سلاح الأيبية)،
حيث حلَّ المنتخب البحريني في المركز الثاني بعد المنتخب الأردني.
وتألف منتخب البحرين للمبارزة من اللاعبين: عبدالكريم عيسى عبدالله، وعلي
العميري وعبداالله راشد البلوشي،
وقد تأهل المنتخب إلى الدور الرباعي بعد فوزه على المنتخب العماني، وفاز بالميدالية الفضية في مباراة النهائي مع الأردن.
وشارك في البطولة 146 لاعباً
ولاعبة يمثلون منتخبات: البحرين،
والسعودية،
والإمارات وقطر،
وعُمان،
والعراق،
واليمن، وسوريا، ولبنان،
وفلسطين،
إلى جانب البلد المستضيف
الأردن.
وتشجع جامعة البحرين طلبتها على المشاركة في المنافسات
والمسابقات المحلية والإقليمية والعالمية،
وذلك انطلاقاً من رؤية تهدف إلى
صقل شخصية
الطالب، وتنمية القدرات الإبداعية للطلبة من خلال إتاحة المجال أمامهم ليستكشفوا قدراتهم الخاصة،
وتمكين الطلبة من العمل على تنمية مهاراتهم بما توفره لهم من أدوات وإمكانيات لتحقيق ذلك.
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