نتائج قرعة البنوك والمؤسسات المصرفية 2023

عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الفني‭ ‬ومراسم‭ ‬قرعة‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬وكأس‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬ – ‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬2023‭ ‬التي‭ ‬يحتضنها‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬وتلاقي‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬ومشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والبنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬برئاسة‭ ‬رائد‭ ‬بابا‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬لنادي‭ ‬النجمة‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬الجدول‭ ‬وفق‭ ‬القرعة‭ ‬المختارة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ممثلي‭ ‬الفرق‭ ‬فيما‭ ‬قامت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬بتعميم‭ ‬اللائحة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمسابقات

وستنطلق‭ ‬البطولة‭ ‬بتاريخ‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬باللقاء‭ ‬الافتتاحي‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬والبنك‭ ‬العربي‭ ‬وستستمر‭ ‬البطولة‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭.‬

ويجدر‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬هي‭ ‬6‭ ‬فرق‭ (‬البنك‭ ‬الأهلي،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬تمكين،‭ ‬البنك‭ ‬العربي‭ ‬وفريق‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭) ‬حيث‭ ‬ستلعب‭ ‬البطولة‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬يتأهل‭ ‬منها‭ ‬الفريقان‭ ‬صاحبا‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬للعب‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬ويتأهلان‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬الذي‭ ‬ستنطلق‭ ‬منافساته‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الدوري‭ ‬فيما‭ ‬سيلعب‭ ‬أصحاب‭ ‬الترتيب‭ ‬من‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬السادس‭ ‬بنظام‭ ‬التقاطع‭ ‬يتأهل‭ ‬منهم‭ ‬فريقان‭ ‬للدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لملاقاة‭ ‬صاحبي‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬