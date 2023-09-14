نتائج قرعة البنوك والمؤسسات المصرفية 2023

نتائج قرعة البنوك والمؤسسات المصرفية 2023
التاريخ
9/14/2023 7:21:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقد الاجتماع الفني ومراسم قرعة بطولة دوري وكأس البنوك والمؤسسات المصرفية – نادي النجمة 2023 التي يحتضنها نادي النجمة منذ العام 2013 وتلاقي نجاحا كبيرا ومشاركة واسعة من المؤسسات والبنوك والمؤسسات المصرفية في مملكة البحرين، بحضور ممثلي الفرق المشاركة وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة رائد بابا الأمين المالي لنادي النجمة حيث تم توزيع الجدول وفق القرعة المختارة من قبل ممثلي الفرق فيما قامت اللجنة المنظمة بتعميم اللائحة الخاصة بالمسابقات
وستنطلق البطولة بتاريخ 4 نوفمبر باللقاء الافتتاحي بين فريقي البنك الأهلي والبنك العربي وستستمر البطولة حتى تاريخ 24 من الشهر نفسه.
ويجدر بالذكر أن عدد الفرق المشاركة في هذه النسخة هي 6 فرق (البنك الأهلي، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، تمكين، البنك العربي وفريق نادي النجمة) حيث ستلعب البطولة بنظام الدوري يتأهل منها الفريقان صاحبا المركز الأول والثاني للعب على لقب البطولة ويتأهلان للدور نصف النهائي من مسابقة الكأس الذي ستنطلق منافساته مباشرة بعد انتهاء الدوري فيما سيلعب أصحاب الترتيب من الثالث إلى السادس بنظام التقاطع يتأهل منهم فريقان للدور نصف النهائي لملاقاة صاحبي المركزين الأول والثاني في الدوري.
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