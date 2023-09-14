خليفة بن علي يكرم مستشفى رويال البحرين

كرّم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬التسويق‭ ‬بمستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬سارة‭ ‬حمزة‭ ‬هلال؛‭ ‬نظير‭ ‬التعاون‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬المستشفى‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬خلال‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬استضافها‭ ‬الاتحاد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬6‭ - ‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

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