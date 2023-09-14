العكبري يشيد بمبادرات خالد بن حمد

قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الرياضي‭ ‬والثقافي‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬العكبري‭ ‬إن‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬نموا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬السياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬يتبناها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬تتبنى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬مبادرات‭ ‬عملية‭ ‬ذات‭ ‬مضمون‭ ‬إبداعي‭ ‬للتطوير‭ ‬بإشراف‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬استقبل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬مدراء‭ ‬هيئة‭ ‬الرياضة‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬أقسام‭ ‬الهيئة‭ ‬وذلك‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬النادي‭ ‬ميدانيا‭ ‬ليتمكنوا‭ ‬من‭ ‬التقييم‭ ‬الواقعي‭ ‬للاحتياجات‭ ‬وأشكال‭ ‬الدعم‭ ‬المطلوبة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬للتطوير‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أسباب‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬يتبناها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭.‬

وأكد‭ ‬العكبري‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬بمعية‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إطلاع‭ ‬المسؤولين‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬وأرضيتها‭ ‬وما‭ ‬تحتاجه‭ ‬من‭ ‬صيانة‭ ‬تجعلها‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬للاعبين‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬المرافق‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬كافة‭ ‬الألعاب‭ ‬وخصوصا‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬لوجستي‭ ‬وفني‭ ‬ذي‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المطلوب‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬التنافس‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬بالدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المادي‭ ‬والمعنوي‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬عبر‭ ‬مبادراته‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية‭ ‬وتؤكد‭ ‬أن‭ ‬المسئولين‭ ‬يراقبون‭ ‬ويتابعون‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارات‭ ‬واللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬وكل‭ ‬الفنيين‭.‬

ونوه‭ ‬العكبري‭ ‬بالدور‭ ‬الهام‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬ومتابعاته‭ ‬الحثيثة‭ ‬لكل‭ ‬مشاريع‭ ‬النادي،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬نعتبره‭ ‬أهم‭ ‬الداعمين‭ ‬لسعينا‭ ‬المتواصل‭ ‬لتطوير‭ ‬النادي‭ ‬وتفعيل‭ ‬دوره‭ ‬الرياضي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتفعيل‭ ‬دوره‭ ‬كرافد‭ ‬من‭ ‬روافد‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬تعمل‭ ‬جاهدة‭ ‬لتمتين‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬البحرينية‭ ‬لإيمانها‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬هي‭ ‬الأرضية‭ ‬الصلبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬في‭ ‬واقع‭ ‬مزدهر‭ ‬لأندية‭ ‬البحرين‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بصورة‭ ‬شاملة‭.‬



