العكبري يشيد بمبادرات خالد بن حمد
التاريخ
9/14/2023 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال رئيس مجلس إدارة نادي مدينة عيسى الرياضي والثقافي أحمد جاسم العكبري إن الرياضة في مملكة البحرين تشهد نموا كبيرا على أثر السياسات والاستراتيجيات التي يتبناها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حيث تتبنى الهيئة العامة للرياضة مبادرات عملية ذات مضمون إبداعي للتطوير بإشراف من الدكتور عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة.
وأوضح رئيس نادي مدينة عيسى أن النادي استقبل عددا من مدراء هيئة الرياضة الذين يشكلون المسؤولين عن كل أقسام الهيئة وذلك للاطلاع على احتياجات النادي ميدانيا ليتمكنوا من التقييم الواقعي للاحتياجات وأشكال الدعم المطلوبة التي من شأنها دعم جهود مجلس إدارة النادي للتطوير وتمكينها من كل أسباب تحقيق الاستراتيجيات التي يتبناها سمو الشيخ خالد بن حمد.
وأكد العكبري أنه تم بمعية أعضاء مجلس الإدارة إطلاع المسؤولين على المرافق الخاصة بالأنشطة الرياضية وفي مقدمتها الصالة الرياضية وأرضيتها وما تحتاجه من صيانة تجعلها قادرة على توفير البيئة الملائمة للاعبين والجهاز الفني، ناهيك عن المرافق التي تخدم كافة الألعاب وخصوصا كرة القدم الذين يحتاجون إلى دعم لوجستي وفني ذي جودة عالية لتحقيق المطلوب منهم من التنافس وتقديم أفضل أداء.
وأشاد رئيس النادي بالدعم المتواصل من لدن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة المادي والمعنوي الذي يحظى به النادي من سموه عبر مبادراته الكريمة التي تحدث الفارق في مستوى الأندية وتؤكد أن المسئولين يراقبون ويتابعون الجهود المبذولة من قبل مجالس الإدارات واللاعبين والمدربين وكل الفنيين.
ونوه العكبري بالدور الهام الذي يقوم به الدكتور عبدالرحمن عسكر ومتابعاته الحثيثة لكل مشاريع النادي، لذلك نحن في مدينة عيسى نعتبره أهم الداعمين لسعينا المتواصل لتطوير النادي وتفعيل دوره الرياضي والاجتماعي في المنطقة وتفعيل دوره كرافد من روافد الرياضة في مملكة البحرين.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرياضة تعمل جاهدة لتمتين العلاقات مع الأندية البحرينية لإيمانها بأن هذه العلاقات هي الأرضية الصلبة لتحقيق تطلعات سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة في واقع مزدهر لأندية البحرين والرياضة في مملكة البحرين بصورة شاملة.
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