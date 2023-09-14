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استقبال منتخب السيدات للفوتسال

9/14/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬استقبالا‭ ‬لمنتخب‭ ‬السيدات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬داخل‭ ‬الصالات‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬ببطولة‭ ‬تايلاند‭ ‬الدولية‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عضوتي‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وفاء‭ ‬الجزاف‭ ‬وشيخة‭ ‬الشيبة‭.‬

واستقبلت‭ ‬البطلات‭ ‬بالورود‭ ‬أثناء‭ ‬وصولهن‭ ‬تقديرا‭ ‬لأدائهن‭ ‬المتميز‭ ‬اللاتي‭ ‬قدمنه‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬الدولية‭ ‬بتايلاند‭ ‬ليكسبن‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬واقتدار‭ ‬ويؤكدن‭ ‬تطور‭ ‬مستوياتهن‭.‬


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