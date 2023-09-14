استقبال منتخب السيدات للفوتسال
التاريخ
9/14/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعدت اللجنة الأولمبية البحرينية استقبالا لمنتخب السيدات لكرة القدم داخل الصالات بمطار البحرين الدولي لدى وصوله أرض المملكة الخميس 14 سبتمبر 2023 بعد فوزه بالمركز الثالث ببطولة تايلاند الدولية وذلك بحضور عضوتي لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين وفاء الجزاف وشيخة الشيبة.
واستقبلت البطلات بالورود أثناء وصولهن تقديرا لأدائهن المتميز اللاتي قدمنه خلال البطولة الدولية بتايلاند ليكسبن المركز الثالث بكل جدارة واقتدار ويؤكدن تطور مستوياتهن.
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