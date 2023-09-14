استقبال منتخب السيدات للفوتسال

أعدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬استقبالا‭ ‬لمنتخب‭ ‬السيدات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬داخل‭ ‬الصالات‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬الخميس‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭ ‬ببطولة‭ ‬تايلاند‭ ‬الدولية‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عضوتي‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬والتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وفاء‭ ‬الجزاف‭ ‬وشيخة‭ ‬الشيبة‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.