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عيسى بن علي يستقبل وزير الشباب والرياضة المصري

9/14/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استقبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة،‭ ‬الدكتور‭ ‬أشرف‭ ‬صبحي‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬العرب،‭ ‬وذلك‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬السيدة‭ ‬روان‭ ‬بنت‭ ‬نجيب‭ ‬توفيقي‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وياسر‭ ‬أحمد‭ ‬شعبان‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارته‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬سموه‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭.‬

ورحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالوزير‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬موكدًا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬للوزير‭ ‬لما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاعين‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭ ‬والتي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬وتحفز‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬الشبابية‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطلعات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬يتم‭ ‬منحها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬اليوم‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع،‭ ‬وتنظمها‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬المتطوعين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬تطوعية‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬والأزمات‭ ‬المختلفة‭ ‬وتفعيل‭ ‬أدوارهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافته‭.‬

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