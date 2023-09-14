عيسى بن علي يستقبل وزير الشباب والرياضة المصري
التاريخ
9/14/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك لدى وصوله الى مملكة البحرين بحضور السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب وياسر أحمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، والدكتور عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في جائزة سموه للعمل التطوعي في نسختها الثالثة عشرة.
ورحب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالوزير في بلده الثاني مملكة البحرين، وأشاد سموه بالعلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية، موكدًا سموه عن بالغ تقديره للوزير لما يقوم به من جهود كبيرة في تطوير القطاعين الشبابي والرياضي والتي تعزز من دور الشباب وتحفز على تبني مختلف المبادرات الشبابية التي تتماشى مع التطلعات الوطنية التي تخدم البلدين الشقيقين.
جدير بالذكر أن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي يتم منحها في شهر سبتمبر من كل عام، بالتزامن مع احتفالات اليوم العربي للتطوع، وتنظمها جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، وتهدف إلى تشجيع المتطوعين على تقديم حلول مبتكرة من خلال أعمال تطوعية تساهم في مواجهة التحديات والأزمات المختلفة وتفعيل أدوارهم في مجال العمل التطوعي ونشر ثقافته.
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