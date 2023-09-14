اتحاد السلة يصدر جدول كأس الاتحاد

اتحاد السلة يصدر جدول كأس الاتحاد
التاريخ
9/14/2023 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني لكرة السلة جدول مباريات بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة للموسم الرياضي 2023-2024 «التنشيطية» التي تقام قبيل انطلاق الموسم الجديد وخلال فترات التوقف الرسمية من أجل مشاركة المنتخب الوطني والأندية في المسابقات الخارجية. وستقام ثلاث جولات قبل انطلاق بطولة الدوري في 16 أكتوبر القادم، حيث تبدأ الجولة الأولى في 19 سبتمبر الجاري بلقاء واحد يجمع بين فريقي المحرق وسماهيج، علما أن جميع مباريات البطولة ستقام على صالة اتحاد السلة بأم الحصم. يذكر أن فريق المنامة يغيب عن مباريات الجولة الأولى بسبب ارتباطه بالمشاركة في بطولة القارات بسنغافورة التي تقام خلال الفترة ما بين 21 حتى 24 سبتمبر الجاري. وبحسب الجدول الذي صدر فإن جميع الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد البحريني لكرة السلة ستشارك في البطولة التي ستكون بمثابة مرحلة من مراحل الاعداد للدوري. وستشهد الجولة الأولى مواجهات متفاوتة، حيث يقابل الأهلي مدينة عيسى، ويواجه الاتحاد سترة، فيما يصطدم النجمة بالنويدرات، ويلاقي الحالة البحرين، فيما تشهد الجولة الثانية عودة المنامة للمشاركة، في حين أن المحرق سيغيب عن الجولة الثالثة نظرا إلى ارتباطه بالمشاركة في البطولة العربية للأندية التي ستقام في دولة قطر خلال الفترة ما بين 1 و12 اكتوبر القادم، وستتوقف المسابقة بعد ذلك عندما ينطلق الدوري رسميا، وتستأنف البطولة في فترات التوقف القادمة خلال الموسم الجديد.
والجدير بالذكر أن البطولة تقام من دون مشاركة لاعبي المنتخب، ويسمح بمشاركة اللاعب الأجنبي، ولكن في حال استبعاد بعض اللاعبين من المنتخب يمكنهم المشاركة في البطولة، والحال ينطبق عند انتهاء مشاركة المنتخب. وكان اتحاد السلة قد قسم الفرق على المجموعتين بناء على ترتيبهم في الموسم الماضي، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية المنامة والاتحاد والنجمة والنويدرات وسترة، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية المحرق والأهلي والبحرين والحالة ومدينة عيسى وسماهيج. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يلعب بطريقة المقص بنظام إخراج المغلوب، والفائزان يتأهلان إلى المباراة النهائية.
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