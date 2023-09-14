اتحاد السلة يصدر جدول كأس الاتحاد





أصدرت‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬بالاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬جدول‭ ‬مباريات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬‮«‬التنشيطية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬وخلال‭ ‬فترات‭ ‬التوقف‭ ‬الرسمية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬والأندية‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الخارجية‭. ‬وستقام‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بلقاء‭ ‬واحد‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المحرق‭ ‬وسماهيج،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬بسبب‭ ‬ارتباطه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬القارات‭ ‬بسنغافورة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭. ‬وبحسب‭ ‬الجدول‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬فإن‭ ‬جميع‭ ‬الأندية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬بمثابة‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مراحل‭ ‬الاعداد‭ ‬للدوري‭. ‬وستشهد‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬مواجهات‭ ‬متفاوتة،‭ ‬حيث‭ ‬يقابل‭ ‬الأهلي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬ويواجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬سترة،‭ ‬فيما‭ ‬يصطدم‭ ‬النجمة‭ ‬بالنويدرات،‭ ‬ويلاقي‭ ‬الحالة‭ ‬البحرين،‭ ‬فيما‭ ‬تشهد‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬عودة‭ ‬المنامة‭ ‬للمشاركة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ارتباطه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1‭ ‬و12‭ ‬اكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬وستتوقف‭ ‬المسابقة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬عندما‭ ‬ينطلق‭ ‬الدوري‭ ‬رسميا،‭ ‬وتستأنف‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬التوقف‭ ‬القادمة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تقام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاركة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب،‭ ‬ويسمح‭ ‬بمشاركة‭ ‬اللاعب‭ ‬الأجنبي،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استبعاد‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬يمكنهم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬والحال‭ ‬ينطبق‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭. ‬وكان‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬قد‭ ‬قسم‭ ‬الفرق‭ ‬على‭ ‬المجموعتين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ترتيبهم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬أندية‭ ‬المنامة‭ ‬والاتحاد‭ ‬والنجمة‭ ‬والنويدرات‭ ‬وسترة،‭ ‬فيما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬أندية‭ ‬المحرق‭ ‬والأهلي‭ ‬والبحرين‭ ‬والحالة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬وسماهيج‭. ‬ويتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬بطريقة‭ ‬المقص‭ ‬بنظام‭ ‬إخراج‭ ‬المغلوب،‭ ‬والفائزان‭ ‬يتأهلان‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬