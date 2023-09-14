مونديال للرياضة تنضم إلى قائمة رعاة اتحاد السلة

مونديال للرياضة تنضم إلى قائمة رعاة اتحاد السلة
التاريخ
9/14/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انضمت شركة مونديال للرياضة الى رعاة أنشطة ومسابقات الاتحاد البحريني لكرة السلة، لتكون شريكاً في دعم أنشطة الاتحاد ومختلف البرامج والفعاليات، في إطار الاستراتيجية التي ينتهجها اتحاد السلة والرامية إلى توسعة مجال الشراكة مع مختلف المؤسسات والشركات لما يخدم اللعبة وتطويرها.
ووقّع اتفاقية الرعاية عن الاتحاد القبطان وليد العلوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة، وعن شركة مونديال للرياضة «وكيل كرات مولتون في البحرين» عبدالله مراغي المدير العام للشركة.
وعبر القبطان وليد العلوي عن بالغ تقديره لشركة مونديال للرياضة لانضمامها لرعاة أنشطة اتحاد السلة، مشيداً بجهود الشركة في دعم ورعاية مختلف الأنشطة الرياضية بالمملكة وتواجدها الدائم في العديد من الفعاليات، الأمر الذي يشير إلى اهتمام القائمين عليها بالشراكة المجتمعية ودعمهم للبرامج الشبابية الرائدة.
بدوره، أعرب المدير العام لشركة مونديال للرياضة عبدالله مراغي عن سعادته بوجود شركة مونديال كأحد رعاة الاتحاد البحريني لكرة السلة، موضحا أن الشركة حريصة في المساهمة بدعم الانشطة الرياضية بالمملكة، مؤكدا أهمية تواجد الشركة في دعم فعاليات وبرامج الشباب البحريني، معتبرا أن ذلك نابع من الإيمان الكبير بأهمية توفير الدعم لهذا القطاع، والذي يكفل للجميع سبل النجاح والارتقاء، متمنياً كل التوفيق للاتحاد البحريني لكرة السلة.
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