مونديال للرياضة تنضم إلى قائمة رعاة اتحاد السلة

انضمت‭ ‬شركة‭ ‬مونديال‭ ‬للرياضة‭ ‬الى‭ ‬رعاة‭ ‬أنشطة‭ ‬ومسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬لتكون‭ ‬شريكاً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬ومختلف‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬توسعة‭ ‬مجال‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬لما‭ ‬يخدم‭ ‬اللعبة‭ ‬وتطويرها‭.‬

ووقّع‭ ‬اتفاقية‭ ‬الرعاية‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وعن‭ ‬شركة‭ ‬مونديال‭ ‬للرياضة‭ ‬‮«‬وكيل‭ ‬كرات‭ ‬مولتون‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬عبدالله‭ ‬مراغي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشركة‭.‬

وعبر‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬لشركة‭ ‬مونديال‭ ‬للرياضة‭ ‬لانضمامها‭ ‬لرعاة‭ ‬أنشطة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالمملكة‭ ‬وتواجدها‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬القائمين‭ ‬عليها‭ ‬بالشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬ودعمهم‭ ‬للبرامج‭ ‬الشبابية‭ ‬الرائدة‭.‬

بدوره،‭ ‬أعرب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬مونديال‭ ‬للرياضة‭ ‬عبدالله‭ ‬مراغي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بوجود‭ ‬شركة‭ ‬مونديال‭ ‬كأحد‭ ‬رعاة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬حريصة‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬بدعم‭ ‬الانشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬تواجد‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬فعاليات‭ ‬وبرامج‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬الإيمان‭ ‬الكبير‭ ‬بأهمية‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع،‭ ‬والذي‭ ‬يكفل‭ ‬للجميع‭ ‬سبل‭ ‬النجاح‭ ‬والارتقاء،‭ ‬متمنياً‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬



