Friday, 15 September 2023 03:29 GMT

مونديال للرياضة تنضم إلى قائمة رعاة اتحاد السلة

9/14/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انضمت‭ ‬شركة‭ ‬مونديال‭ ‬للرياضة‭ ‬الى‭ ‬رعاة‭ ‬أنشطة‭ ‬ومسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬لتكون‭ ‬شريكاً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬أنشطة‭ ‬الاتحاد‭ ‬ومختلف‭ ‬البرامج‭ ‬والفعاليات،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬ينتهجها‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬توسعة‭ ‬مجال‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬لما‭ ‬يخدم‭ ‬اللعبة‭ ‬وتطويرها‭.‬

ووقّع‭ ‬اتفاقية‭ ‬الرعاية‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وعن‭ ‬شركة‭ ‬مونديال‭ ‬للرياضة‭ ‬‮«‬وكيل‭ ‬كرات‭ ‬مولتون‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬عبدالله‭ ‬مراغي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشركة‭.‬

وعبر‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقديره‭ ‬لشركة‭ ‬مونديال‭ ‬للرياضة‭ ‬لانضمامها‭ ‬لرعاة‭ ‬أنشطة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالمملكة‭ ‬وتواجدها‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬القائمين‭ ‬عليها‭ ‬بالشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬ودعمهم‭ ‬للبرامج‭ ‬الشبابية‭ ‬الرائدة‭.‬

بدوره،‭ ‬أعرب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬مونديال‭ ‬للرياضة‭ ‬عبدالله‭ ‬مراغي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بوجود‭ ‬شركة‭ ‬مونديال‭ ‬كأحد‭ ‬رعاة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬حريصة‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬بدعم‭ ‬الانشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أهمية‭ ‬تواجد‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬فعاليات‭ ‬وبرامج‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬الإيمان‭ ‬الكبير‭ ‬بأهمية‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع،‭ ‬والذي‭ ‬يكفل‭ ‬للجميع‭ ‬سبل‭ ‬النجاح‭ ‬والارتقاء،‭ ‬متمنياً‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬


MENAFN14092023000055011008ID1107073732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث