الاتحاد الملكي للفروسية يعتمد برنامج سباقات القدرة للموسم الجديد 2023/2024
التاريخ
9/14/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اعتمد الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة، رئيس الاتحاد، برنامج سباقات وبطولات الموسم الجديد للقدرة 2023/2024.
بدأ الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة تحضيراته للموسم الجديد، حيث يسعى الاتحاد دائما لبلورة توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في تحقيق كامل النجاح لكافة السباقات التي سيشهدها الموسم الجديد.
وسيبدأ الموسم الجديد بإقامة السباقات التأهيلية الدولية والمحلية يومي 13 و14 أكتوبر 2023، حيث سيقام سباق دولي لمسافة 100 كم وسباقات تأهيلية محلية لمسافة 40 و80 كم.
وسيقام السباق التأهيلي الدولي الثاني والسباقات التأهيلية المحلية يومي 2 و4 نوفمبر 2023، حيث ستحتضن قرية البحرين الدولية للقدرة سباقا دوليا لمسافة 100 كم وسباقا دوليا لمسافة 120 كم وسباقات تأهيلية محلية لمسافة 40 و80 كم.
وسيشهد شهر ديسمبر وتحديدا يومي 8 و9 ديسمبر إقامة بطولة العيد الوطني للقدرة، حيث سيقام سباق دولي لمسافة 100 كم وسباق 120 كم وسباق 160 كم إضافة إلى السباقات التأهيلية لمسافة 40 و80 كم.
بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ستقام يومي 5 و6 يناير 2024، حيث ستشهد إقامة سباق دولي لمسافة 100 كم وسباق دولي ومحلي (أهالي) لمسافة 120 كم وسباق 160 كم، إضافة إلى السباقات التأهيلية لمسافة 40 و80 كم.
وسيكون الجميع على موعد يومي 16 و17 فبراير 2024 مع مهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم للفروسية وسباقات القدرة لفئات العموم والناشئين والاسطبلات الخليجية الخاصة، حيث سيشهد المهرجان إقامة سلسلة من السباقات وهي: سباق 120 كم محلي للإسطبلات الخليجية الخاصة، وسباق دولي لمسافة 120 كم للناشئين والشباب، وسباق دولي 120 كم للعموم، وسباق دولي لمسافة 160 كم، وسباق دولي لمسافة 100 كم.
بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ستقام يومي 8 و9 مارس 2024، حيث ستشهد إقامة سباق دولي لمسافة 100 كم، وسباق دولي لمسافة 120 كم دولي/محلي (أهالي)، وسباق دولي لمسافة 160 كم، وسباق تأهيلي محلي لمسافة 40 و80 كم.
وسيختتم الموسم بتنظيم سباق القدرة التأهيلي الدولي الرمضاني وسباقات تأهيلية محلية، وذلك يومي 29 و30 مارس 2024، حيث سيقام سباق دولي لمسافة 100 كم وسباق 120 كم، وسباق 160 كم، وسباق تأهيلي محلي 40 و80 كم.
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