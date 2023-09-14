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الاتحاد الملكي للفروسية يعتمد برنامج سباقات القدرة للموسم الجديد 2023/2024

9/14/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اعتمد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬برنامج‭ ‬سباقات‭ ‬وبطولات‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬للقدرة‭ ‬2023‭/‬2024‭.‬

بدأ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬تحضيراته‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬دائما‭ ‬لبلورة‭ ‬توجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬النجاح‭ ‬لكافة‭ ‬السباقات‭ ‬التي‭ ‬سيشهدها‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬

وسيبدأ‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬بإقامة‭ ‬السباقات‭ ‬التأهيلية‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية‭ ‬يومي‭ ‬13‭ ‬و14‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬سباق‭ ‬دولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬وسباقات‭ ‬تأهيلية‭ ‬محلية‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬و80‭ ‬كم‭.‬

وسيقام‭ ‬السباق‭ ‬التأهيلي‭ ‬الدولي‭ ‬الثاني‭ ‬والسباقات‭ ‬التأهيلية‭ ‬المحلية‭ ‬يومي‭ ‬2‭ ‬و4‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬حيث‭ ‬ستحتضن‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للقدرة‭ ‬سباقا‭ ‬دوليا‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬وسباقا‭ ‬دوليا‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬وسباقات‭ ‬تأهيلية‭ ‬محلية‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬و80‭ ‬كم‭.‬

وسيشهد‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬وتحديدا‭ ‬يومي‭ ‬8‭ ‬و9‭ ‬ديسمبر‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬للقدرة،‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬سباق‭ ‬دولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬وسباق‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬وسباق‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬السباقات‭ ‬التأهيلية‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬و80‭ ‬كم‭.‬

بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ستقام‭ ‬يومي‭ ‬5‭ ‬و6‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬ستشهد‭ ‬إقامة‭ ‬سباق‭ ‬دولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬وسباق‭ ‬دولي‭ ‬ومحلي‭ (‬أهالي‭) ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬وسباق‭ ‬160‭ ‬كم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬السباقات‭ ‬التأهيلية‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬و80‭ ‬كم‭.‬


‬وسيكون‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬يومي‭ ‬16‭ ‬و17‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬مع‭ ‬مهرجان‭ ‬كأس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬لفئات‭ ‬العموم‭ ‬والناشئين‭ ‬والاسطبلات‭ ‬الخليجية‭ ‬الخاصة،‭ ‬حيث‭ ‬سيشهد‭ ‬المهرجان‭ ‬إقامة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬وهي‭: ‬سباق‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬محلي‭ ‬للإسطبلات‭ ‬الخليجية‭ ‬الخاصة،‭ ‬وسباق‭ ‬دولي‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬للناشئين‭ ‬والشباب،‭ ‬وسباق‭ ‬دولي‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬للعموم،‭ ‬وسباق‭ ‬دولي‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كم،‭ ‬وسباق‭ ‬دولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭.‬

بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ستقام‭ ‬يومي‭ ‬8‭ ‬و9‭ ‬مارس‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬ستشهد‭ ‬إقامة‭ ‬سباق‭ ‬دولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم،‭ ‬وسباق‭ ‬دولي‭ ‬لمسافة‭ ‬120‭ ‬كم‭ ‬دولي‭/‬محلي‭ (‬أهالي‭)‬،‭ ‬وسباق‭ ‬دولي‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كم،‭ ‬وسباق‭ ‬تأهيلي‭ ‬محلي‭ ‬لمسافة‭ ‬40‭ ‬و80‭ ‬كم‭.‬

وسيختتم‭ ‬الموسم‭ ‬بتنظيم‭ ‬سباق‭ ‬القدرة‭ ‬التأهيلي‭ ‬الدولي‭ ‬الرمضاني‭ ‬وسباقات‭ ‬تأهيلية‭ ‬محلية،‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬29‭ ‬و30‭ ‬مارس‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬سباق‭ ‬دولي‭ ‬لمسافة‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬وسباق‭ ‬120‭ ‬كم،‭ ‬وسباق‭ ‬160‭ ‬كم،‭ ‬وسباق‭ ‬تأهيلي‭ ‬محلي‭ ‬40‭ ‬و80‭ ‬كم‭. ‬


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