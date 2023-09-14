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حكمات لإدارة مباريات كأس آسيا

9/14/2023 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ستتولى‭ ‬خمس‭ ‬حكمات‭ ‬ادارة‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬اسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬كما‭ ‬كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬للعبة‭ ‬الخميس‭. ‬وستكون‭ ‬الحكمة‭ ‬الرائدة‭ ‬اليابانية‭ ‬يوشيمي‭ ‬ياماشيتا‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اختيارها‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬اواخر‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬ضمن‭ ‬لائحة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬حكمات‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المقررة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬الى‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبلين‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬الاطلاق،‭ ‬تستعد‭ ‬حكمات‭ ‬لخوض‭ ‬تجربتهن‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬أعظم‭ ‬بطولة‭ ‬اسيوية‭ ‬للرجال‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬ان‭ ‬نظام‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ (‬في‭ ‬ايه‭ ‬أر‭) ‬سيُعتمد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬ايضا‭. ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬24‭ ‬فريقًا‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬قطر‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬هي‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬في‭ ‬الامارات‭. ‬وستكون‭ ‬اليابان‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬المرشحة‭ ‬بعد‭ ‬بلوغهما‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬اواخر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وأعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬سيطلق‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للسيدات‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬


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