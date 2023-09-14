إراحة النجوم وتشديد العقوبات في الـ ((Nba))

وافق‭ ‬مالكو‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬إيه‭) ‬على‭ ‬التشدّد‭ ‬في‭ ‬العقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬جراء‭ ‬إراحتها‭ ‬نجومها‭ ‬خلال‭ ‬المباريات،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭. ‬ويٌعد‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬من‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬ليكرز‭ ‬وكواهي‭ ‬ليونارد‭ ‬من‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬راحة‭ ‬استراتيجية‭ ‬خلال‭ ‬المواسم‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أنديتهم‭. ‬وبعد‭ ‬توصية‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬فُرضت‭ ‬رسمياً‭ ‬لوائح‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬ضد‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬الضغط‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬إدارة‭ ‬جهود‭ ‬اللاعبين‭ ‬النجوم‭. ‬وبموجب‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬ستُمنع‭ ‬الفرق‭ ‬من‭ ‬إراحة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬كل‭ ‬النجوم‭ ‬‮«‬أول‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬تشكيلة‭ ‬للدوري‭ ‬خلال‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‭.‬

يُمكن‭ ‬تغريم‭ ‬الفرق‭ ‬بمبلغ‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬المخالفة‭ ‬الأولى،‭ ‬و250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬المخالفة‭ ‬الثانية،‭ ‬ومليون‭ ‬دولار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬العقوبة‭ ‬السابقة‭ ‬لكل‭ ‬انتهاك‭ ‬لاحق‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تبحث‭ ‬فيه‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬عن‭ ‬إبرام‭ ‬صفقات‭ ‬جديدة‭ ‬تتعلق‭ ‬بحقوق‭ ‬نقل‭ ‬المباريات،‭ ‬ولذلك‭ ‬تريد‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬تغيب‭ ‬اللاعبين‭ ‬النجوم‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬المتلفزة‭ ‬الكبرى‭. ‬وسبق‭ ‬لرابطة‭ ‬الدوري‭ ‬أن‭ ‬اتخذت‭ ‬خطوات‭ ‬للحؤول‭ ‬دون‭ ‬تغيب‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬أو‭ ‬مشاكل‭ ‬شخصية،‭ ‬فارضة‭ ‬عليهم‭ ‬المشاركة‭ ‬أقله‭ ‬في‭ ‬65‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬المباريات‭ ‬الـ82‭ ‬للموسم‭ ‬المنتظم‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬أرادوا‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭. ‬ويرغب‭ ‬اللاعبون‭ ‬أن‭ ‬تعالج‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬المتطلبات‭ ‬التي‭ ‬تدفعهم‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬جهودهم‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬المنتظم‭ ‬الذي‭ ‬تمتد‭ ‬مبارياته‭ ‬لستة‭ ‬أشهر،‭ ‬لاسيما‭ ‬مع‭ ‬استحداث‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬أيه‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬مبارياتها‭ ‬في‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والجمعة‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬نوفمبر‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬الثلاثين‭ ‬التي‭ ‬ستوزع‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المنطقتين‭ ‬الشرقية‭ ‬والغربية‭.‬







