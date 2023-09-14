إراحة النجوم وتشديد العقوبات في الـ ((Nba))

إراحة النجوم وتشديد العقوبات في الـ ((Nba))
التاريخ
9/14/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وافق مالكو أندية الدوري الأمريكي للمحترفين (أن بي إيه) على التشدّد في العقوبات المفروضة على الفرق جراء إراحتها نجومها خلال المباريات، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري. ويٌعد ليبرون جيمس من لوس أنجليس ليكرز وكواهي ليونارد من لوس أنجليس كليبرز من بين أولئك الذين حصلوا على راحة استراتيجية خلال المواسم السابقة من قبل أنديتهم. وبعد توصية من لجنة المسابقات في الدوري، فُرضت رسمياً لوائح أكثر صرامة ضد «إدارة الضغط»، أي إدارة جهود اللاعبين النجوم. وبموجب هذا القرار ستُمنع الفرق من إراحة أكثر من لاعب شارك في مباراة كل النجوم «أول ستار» أو كان ضمن أفضل تشكيلة للدوري خلال المواسم الثلاثة الماضية.
يُمكن تغريم الفرق بمبلغ 100 ألف دولار عن المخالفة الأولى، و250 ألف دولار عن المخالفة الثانية، ومليون دولار أكثر من العقوبة السابقة لكل انتهاك لاحق. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تبحث فيه رابطة الدوري عن إبرام صفقات جديدة تتعلق بحقوق نقل المباريات، ولذلك تريد ضمان عدم تغيب اللاعبين النجوم عن المباريات المتلفزة الكبرى. وسبق لرابطة الدوري أن اتخذت خطوات للحؤول دون تغيب اللاعبين الذين لا يعانون من إصابة أو مشاكل شخصية، فارضة عليهم المشاركة أقله في 65 من أصل المباريات الـ82 للموسم المنتظم إذا ما أرادوا المنافسة على جائزة أفضل لاعب. ويرغب اللاعبون أن تعالج رابطة الدوري المتطلبات التي تدفعهم إلى إدارة جهودهم خلال الموسم المنتظم الذي تمتد مبارياته لستة أشهر، لاسيما مع استحداث مسابقة كأس «أن بي أيه» التي تقام مبارياتها في يومي الثلاثاء والجمعة اعتباراً من 3 نوفمبر وصولاً الى النهائي في 7 ديسمبر، وذلك بمشاركة جميع الفرق الثلاثين التي ستوزع على ثلاث مجموعات في كل من المنطقتين الشرقية والغربية.
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