فيرستابن يواجه امتحانًا صعبًا في سنغافورة
التاريخ
9/14/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
يواجه الهولندي ماكس فيرستابن، حامل اللقب في العامين الماضيين، امتحاناً صعباً في مسعاه لرفع غلته من الانتصارات إلى 11 توالياً، في السباق الليلي على حلبة مارينا باي في شوارع سنغافورة، الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد. لم يفز سائق ريد بول المدرك لحقيقة ان احتفاظه باللقب للعام الثالث ليس سوى مسألة وقت، تحت الأضواء الكاشفة في سنغافورة، حيث يواجه السائقون ظروفا مناخية صعبة تتمثل بالعواصف الاستوائية والرطوبة الشديدة والحواجز الخرسانية.
وكما اعتاد عشاق السرعة كل عام، تلعب سيارة الامان والأعلام الحمراء دوراً بارزاً في تحديد هوية الفائز، مع ذكريات لا تنسى في ذهن فيرستابن لـ«سباق فوضوي» إلى أقصى الحدود في سنغافورة العام الماضي، حيث من المتوقع أن تهطل الأمطار مرّة جديدة هذا العام.
احتل فيرستابن العام الماضي المركز الثامن عند شبكة انطلاق، بعدما عانى من نقص الوقود في التجارب التأهيلية السبت، في حين كانت انطلاقته الأحد سيئة على مسار رطب جراء هطول الامطار قبل السباق، ليتراجع خمسة مراكز. رغم كل الظروف الصعبة، نجح «ماد ماكس» في شق طريقه بمساعدة العديد من سيارات الأمان وفترات سيارات الأمان الافتراضية، قبل أن تنزلق سيارته خلال منافسته على المركز الرابع، ليعود وينهي السباق سابعاً. من ناحيته، حافظ المكسيكي سيرخيو بيريس، زميل فيرستابن، على هدوء اعصابه في الصدارة ليحرز المركز الاول متقدماً على سائقي فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس.
رأى فيرستابن بعد وصوله سابعا: «إنه أفضل من المركز الثامن، لكن هذا ليس ما جئت من أجله، ليس مع سيارة كهذه. لقد كان سباقا فوضويا بشكل لا يصدق». ويتصدّر الهولندي، ابن الـ 25 عاماً، الترتيب أمام بيريس بالذات بفارق 145 نقطة (364 مقابل 219)، وقد يظفر باللقب قبل ستة سباقات من نهاية البطولة العالمية، وتحديداً في جائزة اليابان الكبرى الأسبوع المقبل. وبدوره، يحتل ريد بول صدارة ترتيب الصانعين بفارق 310 نقاط عن مرسيدس (583 مقابل 273) حيث يعتقد مديره توتو وولف أن الحظيرة النمسوية في طريقها للفوز بجميع السباقات الـ 22 هذا الموسم. غمز النمسوي وولف من قناة أن يقع ريد بول ضحية نفسه بعد فوز فيرستابن العاشر تواليا في مونتسا قبل أسبوعين، والانتصار الـ 14 من 14 جائزة كبرى هذا العام للحظيرة النمسوية، قائلاً «أعتقد أنه عليهم الاخفاق بأنفسهم».
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