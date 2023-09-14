فيرستابن يواجه امتحانًا صعبًا في سنغافورة

يواجه‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين،‭ ‬امتحاناً‭ ‬صعباً‭ ‬في‭ ‬مسعاه‭ ‬لرفع‭ ‬غلته‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬توالياً،‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الليلي‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬مارينا‭ ‬باي‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬سنغافورة،‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭. ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬المدرك‭ ‬لحقيقة‭ ‬ان‭ ‬احتفاظه‭ ‬باللقب‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬ليس‭ ‬سوى‭ ‬مسألة‭ ‬وقت،‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭ ‬الكاشفة‭ ‬في‭ ‬سنغافورة،‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬السائقون‭ ‬ظروفا‭ ‬مناخية‭ ‬صعبة‭ ‬تتمثل‭ ‬بالعواصف‭ ‬الاستوائية‭ ‬والرطوبة‭ ‬الشديدة‭ ‬والحواجز‭ ‬الخرسانية‭.‬

وكما‭ ‬اعتاد‭ ‬عشاق‭ ‬السرعة‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬تلعب‭ ‬سيارة‭ ‬الامان‭ ‬والأعلام‭ ‬الحمراء‭ ‬دوراً‭ ‬بارزاً‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬الفائز،‭ ‬مع‭ ‬ذكريات‭ ‬لا‭ ‬تنسى‭ ‬في‭ ‬ذهن‭ ‬فيرستابن‭ ‬لـ«سباق‭ ‬فوضوي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تهطل‭ ‬الأمطار‭ ‬مرّة‭ ‬جديدة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

احتل‭ ‬فيرستابن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عند‭ ‬شبكة‭ ‬انطلاق،‭ ‬بعدما‭ ‬عانى‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬التأهيلية‭ ‬السبت،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬انطلاقته‭ ‬الأحد‭ ‬سيئة‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬رطب‭ ‬جراء‭ ‬هطول‭ ‬الامطار‭ ‬قبل‭ ‬السباق،‭ ‬ليتراجع‭ ‬خمسة‭ ‬مراكز‭. ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة،‭ ‬نجح‭ ‬‮«‬ماد‭ ‬ماكس‮»‬‭ ‬في‭ ‬شق‭ ‬طريقه‭ ‬بمساعدة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الأمان‭ ‬وفترات‭ ‬سيارات‭ ‬الأمان‭ ‬الافتراضية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنزلق‭ ‬سيارته‭ ‬خلال‭ ‬منافسته‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬ليعود‭ ‬وينهي‭ ‬السباق‭ ‬سابعاً‭. ‬من‭ ‬ناحيته،‭ ‬حافظ‭ ‬المكسيكي‭ ‬سيرخيو‭ ‬بيريس،‭ ‬زميل‭ ‬فيرستابن،‭ ‬على‭ ‬هدوء‭ ‬اعصابه‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬ليحرز‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬سائقي‭ ‬فيراري‭ ‬شارل‭ ‬لوكلير‭ ‬من‭ ‬موناكو‭ ‬والإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ساينس‭.‬

رأى‭ ‬فيرستابن‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬سابعا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬ما‭ ‬جئت‭ ‬من‭ ‬أجله،‭ ‬ليس‭ ‬مع‭ ‬سيارة‭ ‬كهذه‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬سباقا‭ ‬فوضويا‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬يصدق‮»‬‭. ‬ويتصدّر‭ ‬الهولندي،‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬25‭ ‬عاماً،‭ ‬الترتيب‭ ‬أمام‭ ‬بيريس‭ ‬بالذات‭ ‬بفارق‭ ‬145‭ ‬نقطة‭ (‬364‭ ‬مقابل‭ ‬219‭)‬،‭ ‬وقد‭ ‬يظفر‭ ‬باللقب‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬سباقات‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية،‭ ‬وتحديداً‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬اليابان‭ ‬الكبرى‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬وبدوره،‭ ‬يحتل‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬الصانعين‭ ‬بفارق‭ ‬310‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مرسيدس‭ (‬583‭ ‬مقابل‭ ‬273‭) ‬حيث‭ ‬يعتقد‭ ‬مديره‭ ‬توتو‭ ‬وولف‭ ‬أن‭ ‬الحظيرة‭ ‬النمسوية‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬للفوز‭ ‬بجميع‭ ‬السباقات‭ ‬الـ‭ ‬22‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬غمز‭ ‬النمسوي‭ ‬وولف‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬ضحية‭ ‬نفسه‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬فيرستابن‭ ‬العاشر‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مونتسا‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين،‭ ‬والانتصار‭ ‬الـ‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬للحظيرة‭ ‬النمسوية،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬عليهم‭ ‬الاخفاق‭ ‬بأنفسهم‮»‬‭.‬



