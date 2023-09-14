خروج جابر من دورة سان دييغو

خرجت‭ ‬التونسية‭ ‬أنس‭ ‬جابر‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬سان‭ ‬دييغو‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬بخسارتها‭ ‬امام‭ ‬الروسية‭ ‬اناستازيا‭ ‬يوتابوفا‭ ‬4‭-‬6‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬4-7‭) ‬لتبلغ‭ ‬الفائزة‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭. ‬وكانت‭ ‬بوتابوفا‭ ‬المصنفة‭ ‬27‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬اقصت‭ ‬الاميركية‭ ‬أليسيا‭ ‬باركس‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬تلعب‭ ‬جابر‭ ‬كونها‭ ‬مصنفة‭ ‬أولى‭.‬

وقالت‭ ‬بوتابوفا‭: ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬مواجهة‭ ‬أنس‭ ‬لأنها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وبفضل‭ ‬اسلوبها‭ ‬لا‭ ‬ترتاح‭ ‬لمواجهتها‭ ‬فهي‭ ‬تنوع‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬كراتها‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬انا‭ ‬فخورة‭ ‬جدا‭ ‬بنفسي‭ ‬اليوم‭ ‬لأنني‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬هدوئي‭ ‬وتركيزي‮»‬‭. ‬وخاضت‭ ‬جابر‭ ‬غمار‭ ‬دورة‭ ‬سان‭ ‬دييغو‭ ‬بعد‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬وبلوغها‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬علما‭ ‬بانها‭ ‬كانت‭ ‬مريضة‭ ‬في‭ ‬الادوار‭ ‬الاولى‭.‬

وسنحت‭ ‬الفرصة‭ ‬امام‭ ‬جابر‭ ‬لتعادل‭ ‬النتيجة‭ ‬عندما‭ ‬تقدمت‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬6‭-‬5‭ ‬والارسال‭ ‬في‭ ‬حوزتها‭ ‬لكنها‭ ‬خسرته‭ ‬ثم‭ ‬تقدمت‭ ‬بوتابوفا‭ ‬4‭-‬صفر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الفاصلة‭ ‬لتلحق‭ ‬بها‭ ‬جابر‭ ‬لكن‭ ‬الروسية‭ ‬ردت‭ ‬بالفوز‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬التالية‭ ‬والمباراة‭. ‬وحققت‭ ‬بوتابوفا‭ ‬فوزها‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬على‭ ‬لاعبة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬العشر‭ ‬الاوليات‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬وستلتقي‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬الاميركية‭ ‬صوفيا‭ ‬كينان‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬كاتي‭ ‬فولينتس‭ ‬1‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬و6‭-‬2‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬تابعت‭ ‬الفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬غارسيا‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وبلغت‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬بدورها‭ ‬بفوزها‭ ‬على‭ ‬الاميركية‭ ‬سلون‭ ‬ستيفنس‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬لتثأر‭ ‬لخسارتها‭ ‬امام‭ ‬منافستها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬سينسيناتي‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬