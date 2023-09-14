خروج جابر من دورة سان دييغو
التاريخ
9/14/2023 7:21:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
خرجت التونسية أنس جابر المصنفة أولى بشكل مفاجئ من دورة سان دييغو الاميركية في كرة المضرب بخسارتها امام الروسية اناستازيا يوتابوفا 4-6 و6-7 (4-7) لتبلغ الفائزة الدور ربع النهائي. وكانت بوتابوفا المصنفة 27 في العالم اقصت الاميركية أليسيا باركس في الدور الاول في ثلاث مجموعات بينما لم تلعب جابر كونها مصنفة أولى.
وقالت بوتابوفا: «من الصعب جدا مواجهة أنس لأنها واحدة من أفضل اللاعبات في العالم، وبفضل اسلوبها لا ترتاح لمواجهتها فهي تنوع كثيرا في كراتها». وأضافت: «انا فخورة جدا بنفسي اليوم لأنني نجحت في المحافظة على هدوئي وتركيزي». وخاضت جابر غمار دورة سان دييغو بعد مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز وبلوغها الدور الرابع علما بانها كانت مريضة في الادوار الاولى.
وسنحت الفرصة امام جابر لتعادل النتيجة عندما تقدمت في المجموعة الثانية 6-5 والارسال في حوزتها لكنها خسرته ثم تقدمت بوتابوفا 4-صفر في الجولة الفاصلة لتلحق بها جابر لكن الروسية ردت بالفوز بالنقاط الثلاث التالية والمباراة. وحققت بوتابوفا فوزها السادس في مسيرتها على لاعبة من بين العشر الاوليات في التصنيف العالمي وستلتقي في ربع النهائي مع الاميركية صوفيا كينان الفائزة على مواطنتها كاتي فولينتس 1-6 و6-4 و6-2. في المقابل، تابعت الفرنسية كارولين غارسيا مشوارها في البطولة وبلغت ربع النهائي بدورها بفوزها على الاميركية سلون ستيفنس 6-3 و3-6 و6-1 لتثأر لخسارتها امام منافستها في دورة سينسيناتي الشهر الماضي.
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