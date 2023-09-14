اختبار أول لليفركوزن في البوندسليغا

اختبار أول لليفركوزن في البوندسليغا
التاريخ
9/14/2023 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بعد بداية موسم رائعة ترقى إلى مستوى طموحاته، يواجه باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو أول اختبار حقيقي له الجمعة عندما يحل ضيفًا على بايرن ميونيخ في ملعب «أليانز أرينا»، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم. ملعب «أليانز ارينا» ليس غريبا على ألونسو لأنه أمضى فيه المواسم الثلاثة الأخيرة في مسيرته المظفرة التي تتضمن تتويجه بطلا للعالم في صفوف منتخب إسبانيا عام 2010، وكأس أوروبا عامي 2008 و2012 ودوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2005 مع ليفربول الإنكليزي و2014 مع ريال مدريد الإسباني.
يعود ألونسو (41 عامًا) المولود في مدينة تولوسا في إقليم الباسك الإسباني لأول مرة إلى معقل بايرن ميونيخ، منذ أن أنهى مسيرته الكروية في 20 مايو 2017، في اليوم ذاته الذي أعلن فيه أسطورة بايرن ميونيخ فيليب لام اعتزاله اللعب نهائيًا أيضًا، في المباراة التي شهدت فوز بايرن ميونيخ على فرايبورغ بإشراف المدرب السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وبعد ستة أعوام ونصف، يعود إلى معقل بايرن ميونيخ بثوب المدرب الناجح منذ توليه الإشراف على ليفركوزن قبل 12 شهرًا تقريبًا.
كان ليفركوزن في المركز قبل الأخير عندما تسلم الونسو منصبه في مطلع أكتوبر عام 2022 وذلك بعد مرور ثماني مراحل من الموسم في الدوري الألماني. وفي غضون ثمانية أشهر، قاد ألونسو فريقه إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث خرج على يد روما الإيطالي وإلى المركز السادس في الدوري المحلي في نهاية الموسم. عندما وصل على رأس الجهاز الفني لليفركوزن لم يكن لدى تشابي ألونسو تجربة في التدريب سوى مع فريقي الشباب في ريال مدريد وفريق الرديف في ريال سوسييداد.
لكن موسمه الأول على المستوى النخبوي كان ناجحًا ما دفع بمسؤولي باير ليفركوزن إلى تجديد عقده حتى صيف 2026، على الرغم من اهتمام بعض أكبر الأندية الأوروبية بخدماته. وأشاد رئيس النادي فرناندو كارو بألونسو وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت -بيلد» الأسبوعية بقوله «كلاعب، فاز بكل شيء، جميع اللاعبين يعرفون ذلك، ويستمعون إليه. إنه يعرف ما تحتاجه غرفة تبديل الملابس: الاحتراف والانضباط».
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