اختبار أول لليفركوزن في البوندسليغا

بعد‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬رائعة‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬طموحاته،‭ ‬يواجه‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬أول‭ ‬اختبار‭ ‬حقيقي‭ ‬له‭ ‬الجمعة‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفًا‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أليانز‭ ‬أرينا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬ملعب‭ ‬‮«‬أليانز‭ ‬ارينا‮»‬‭ ‬ليس‭ ‬غريبا‭ ‬على‭ ‬ألونسو‭ ‬لأنه‭ ‬أمضى‭ ‬فيه‭ ‬المواسم‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬المظفرة‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬تتويجه‭ ‬بطلا‭ ‬للعالم‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬وكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬عامي‭ ‬2008‭ ‬و2012‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مرتين‭ ‬عامي‭ ‬2005‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬و2014‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

يعود‭ ‬ألونسو‭ (‬41‭ ‬عامًا‭) ‬المولود‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تولوسا‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬الباسك‭ ‬الإسباني‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬إلى‭ ‬معقل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أنهى‭ ‬مسيرته‭ ‬الكروية‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مايو‭ ‬2017،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬فيه‭ ‬أسطورة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬فيليب‭ ‬لام‭ ‬اعتزاله‭ ‬اللعب‭ ‬نهائيًا‭ ‬أيضًا،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬فوز‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬على‭ ‬فرايبورغ‭ ‬بإشراف‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭. ‬وبعد‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭ ‬ونصف،‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬معقل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بثوب‭ ‬المدرب‭ ‬الناجح‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬ليفركوزن‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬شهرًا‭ ‬تقريبًا‭.‬

كان‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬عندما‭ ‬تسلم‭ ‬الونسو‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬ثماني‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭. ‬وفي‭ ‬غضون‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر،‭ ‬قاد‭ ‬ألونسو‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ (‬يوروبا‭ ‬ليغ‭) ‬حيث‭ ‬خرج‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬وإلى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭. ‬عندما‭ ‬وصل‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لليفركوزن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لدى‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬تجربة‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬سوى‭ ‬مع‭ ‬فريقي‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وفريق‭ ‬الرديف‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭.‬

لكن‭ ‬موسمه‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬النخبوي‭ ‬كان‭ ‬ناجحًا‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بمسؤولي‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬عقده‭ ‬حتى‭ ‬صيف‭ ‬2026،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بعض‭ ‬أكبر‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬بخدماته‭. ‬وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬فرناندو‭ ‬كارو‭ ‬بألونسو‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬سبورت‭ -‬بيلد‮»‬‭ ‬الأسبوعية‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬كلاعب،‭ ‬فاز‭ ‬بكل‭ ‬شيء،‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬يعرفون‭ ‬ذلك،‭ ‬ويستمعون‭ ‬إليه‭. ‬إنه‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬تحتاجه‭ ‬غرفة‭ ‬تبديل‭ ‬الملابس‭: ‬الاحتراف‭ ‬والانضباط‮»‬‭.‬