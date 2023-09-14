فيراتي ينضم إلى العربي القطري

فيراتي ينضم إلى العربي القطري
التاريخ
9/14/2023 7:21:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
طوى نجم الوسط الإيطالي ماركو فيراتي، أحد رموز الحقبة القطرية مع باريس سان جرمان، صفحة بطل فرنسا ليفتح أخرى بانتقاله اللافت إلى العربي القطري الأربعاء. بعد 11 عامًا في باريس، قرّر اللاعب المكنّى «البومة الصغيرة» خوض تحدّ جديد في مسيرته، بقبول العرض المقدم من الإمارة الخليجية الغنية بالغاز التي استضافت مونديال 2022. وسينضم فيراتي إلى زميله السابق في سان جرمان قلب الدفاع الدولي عبدو ديالو، لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا، والمهاجمين السوري عمر السومة والتونسي يوسف المساكني. ونقل سان جرمان في بيان الأربعاء عن رئيسه القطري ناصر الخليفي قوله إن فيراتي: «لعب دوراً رئيساً في تاريخنا العظيم»، فيما اعتبر الإيطالي في البيان نفسه أن: «باريس والنادي والمشجعين سيحظون دائماً بمكانة خاصة جداً في قلبي. سأظل باريسياً إلى الأبد».
من جهته، نشر العربي القطري فيديو عبر حسابه على موقع «إكس»، يظهر فيه فيراتي مرتدياً قميص النادي الأحمر، وعلّق عليه بوسم «فيراتي عرباوي». وألحقه بصور خلال التوقيع، مشيراً إلى أن العقد يمتد ثلاث سنوات، من دون الإشارة إلى تفاصيله الماديّة. قد يبدو الخيار مفاجئًا من لاعب يبلغ من العمر 30 عامًا فقط، تُوّج قبل عامين فقط مع منتخب بلاده بلقب كأس أوروبا ويُعدّ أحد أفضل لاعبي الارتكاز الوسطي في القارة. لكنّ رحيله يتماشى مع السياسة الجديدة التي تنتهجها ادارة النادي الباريسي، الحريصة على نفض غبار النكسات المتلاحقة، بعد أن عاش أحد أسوأ مواسمه منذ بدء حقبة الرعاية القطرية عام 2011. إذ فشل سان جرمان بالارتقاء الى حجم التوقعات المعقودة عليه، بعد ضمّه أبرز النجوم العالميين، رغم فوزه بلقب الدوري الفرنسي 11 مرة.
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