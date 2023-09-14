فيراتي ينضم إلى العربي القطري

طوى‭ ‬نجم‭ ‬الوسط‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماركو‭ ‬فيراتي،‭ ‬أحد‭ ‬رموز‭ ‬الحقبة‭ ‬القطرية‭ ‬مع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬صفحة‭ ‬بطل‭ ‬فرنسا‭ ‬ليفتح‭ ‬أخرى‭ ‬بانتقاله‭ ‬اللافت‭ ‬إلى‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬الأربعاء‭. ‬بعد‭ ‬11‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬قرّر‭ ‬اللاعب‭ ‬المكنّى‭ ‬‮«‬البومة‭ ‬الصغيرة‮»‬‭ ‬خوض‭ ‬تحدّ‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬بقبول‭ ‬العرض‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الإمارة‭ ‬الخليجية‭ ‬الغنية‭ ‬بالغاز‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭. ‬وسينضم‭ ‬فيراتي‭ ‬إلى‭ ‬زميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬الدولي‭ ‬عبدو‭ ‬ديالو،‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬ألكانتارا،‭ ‬والمهاجمين‭ ‬السوري‭ ‬عمر‭ ‬السومة‭ ‬والتونسي‭ ‬يوسف‭ ‬المساكني‭. ‬ونقل‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬رئيسه‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬الخليفي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬فيراتي‭: ‬‮«‬لعب‭ ‬دوراً‭ ‬رئيساً‭ ‬في‭ ‬تاريخنا‭ ‬العظيم‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭: ‬‮«‬باريس‭ ‬والنادي‭ ‬والمشجعين‭ ‬سيحظون‭ ‬دائماً‭ ‬بمكانة‭ ‬خاصة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬قلبي‭. ‬سأظل‭ ‬باريسياً‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬نشر‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬فيديو‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬فيراتي‭ ‬مرتدياً‭ ‬قميص‭ ‬النادي‭ ‬الأحمر،‭ ‬وعلّق‭ ‬عليه‭ ‬بوسم‭ ‬‮«‬فيراتي‭ ‬عرباوي‮»‬‭. ‬وألحقه‭ ‬بصور‭ ‬خلال‭ ‬التوقيع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العقد‭ ‬يمتد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬تفاصيله‭ ‬الماديّة‭. ‬قد‭ ‬يبدو‭ ‬الخيار‭ ‬مفاجئًا‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬30‭ ‬عامًا‭ ‬فقط،‭ ‬تُوّج‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬ويُعدّ‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبي‭ ‬الارتكاز‭ ‬الوسطي‭ ‬في‭ ‬القارة‭. ‬لكنّ‭ ‬رحيله‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬السياسة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬ادارة‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي،‭ ‬الحريصة‭ ‬على‭ ‬نفض‭ ‬غبار‭ ‬النكسات‭ ‬المتلاحقة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عاش‭ ‬أحد‭ ‬أسوأ‭ ‬مواسمه‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حقبة‭ ‬الرعاية‭ ‬القطرية‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬إذ‭ ‬فشل‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بالارتقاء‭ ‬الى‭ ‬حجم‭ ‬التوقعات‭ ‬المعقودة‭ ‬عليه،‭ ‬بعد‭ ‬ضمّه‭ ‬أبرز‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين،‭ ‬رغم‭ ‬فوزه‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬11‭ ‬مرة‭.‬